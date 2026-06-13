Май 2026 года стал самым смертоносным месяцем в войне с 2022 года

Мониторинговая миссия ООН по правам человека подсчитала, что именно в мае 2026 года в результате российской агрессии погибли или получили ранения больше всего гражданских за последние 4 года полномасштабного вторжения РФ. Речь идет о гибели не менее 274 человек, а также ранения еще 1763 человек.

Российский террор достиг своего пика в мае 2026 года

По мнению представителей ООН, ключевой причиной такого аномального количества погибших и пострадавших было применение армией РФ мощного оружия в городских районах.

Так, указано, что 5 мая из-за вражеского удара с применением авиационных бомб в Запорожье погибли 12 гражданских, а еще 42 — получили ранения.

Кроме того, 14 мая в Киеве российская ракета попала в многоквартирный дом — эта атака оборвала жизнь 24 мирных жителей.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека также озвучила предположение, что количество жертв среди гражданского населения возросло из-за интенсификации боевых действий.

Что важно понимать, в предыдущие годы весной и летом количество пострадавших стабильно росло.

В этом году эта тревожная тенденция продолжила набирать обороты.

С комментарием по этому поводу выступил глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Даниэль Белль: