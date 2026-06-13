Май 2026 года стал самым смертоносным месяцем в войне с 2022 года
Категория
Украина
Дата публикации

Май 2026 года стал самым смертоносным месяцем в войне с 2022 года

ООН
Российский террор достиг своего пика в мае 2026 года
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека подсчитала, что именно в мае 2026 года в результате российской агрессии погибли или получили ранения больше всего гражданских за последние 4 года полномасштабного вторжения РФ. Речь идет о гибели не менее 274 человек, а также ранения еще 1763 человек.

Главные тезисы

  • Общее количество жертв среди гражданских лиц в мае превысило 2 тысяч мирных украинцев.
  • У линии фронта основной причиной жертв среди гражданских были атаки с применением беспилотников малого радиуса действия.

Российский террор достиг своего пика в мае 2026 года

По мнению представителей ООН, ключевой причиной такого аномального количества погибших и пострадавших было применение армией РФ мощного оружия в городских районах.

Так, указано, что 5 мая из-за вражеского удара с применением авиационных бомб в Запорожье погибли 12 гражданских, а еще 42 — получили ранения.

Кроме того, 14 мая в Киеве российская ракета попала в многоквартирный дом — эта атака оборвала жизнь 24 мирных жителей.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека также озвучила предположение, что количество жертв среди гражданского населения возросло из-за интенсификации боевых действий.

Что важно понимать, в предыдущие годы весной и летом количество пострадавших стабильно росло.

В этом году эта тревожная тенденция продолжила набирать обороты.

С комментарием по этому поводу выступил глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Даниэль Белль:

В городах по всей Украине неоднократные атаки с применением ракет и авиабомб приводили к гибели и ранению гражданских лиц вдали от районов активных наземных боевых действий.

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