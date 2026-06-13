Як повернутися із СЗЧ через Армія+ — пояснення Міноборони

Глава Міністерства оборони України Михайло Федоров детально пояснив, як працює новий механіз повернення до війська після самовільного залишення частини. Йдеться про простий, швидкий і прозорий алгоритм дій в Армії+.
Головні тези:
- Воїни матимуть можливість обирати, до кого вони хочуть повернутися.
- Цей механізм розрахований на 100 днів, тобто до 20 вересня 2026 року.
Повернення із СЗЧ — як це буде відбуватися
За словами міністра, якщо самовільне залишення частини зафіксували до 12.06.2026 р., то є можливість повернутися у стрій через Армія+.
Цей механізм буде доступний вже найближчими днями.
Алгоритм повернення через Армія+:
Перевірка. В Армія ID з’явиться стрічка «Зафіксовано відсутність на службі».
Рапорт. У застосунку перейдіть у Сервіси → Рапорти → «Повернення на службу після СЗЧ».
Вибір в/ч. Оберіть нову військову частину зі списку своєї структури, вкажіть напрям служби та досвід. Підпишіть рапорт онлайн.
Зв’язок. Після перевірки рапорту представниками частини з вами зв’яжуться для уточнення деталей.
Прибуття. Після погодження в застосунку з’явиться статус «У дорозі». Це дає 5 днів на прибуття до нового місця служби.
Якщо воїнам знадобиться консультація, то вони можуть зверутися на гарячу лінію Міноборони: 0 800 605 100 (щодня з 09:00 до 20:00).
Всі деталі та інструкції читайте тут.
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