Як повернутися із СЗЧ через Армія+ — пояснення Міноборони

Глава Міністерства оборони України Михайло Федоров детально пояснив, як працює новий механіз повернення до війська після самовільного залишення частини. Йдеться про простий, швидкий і прозорий алгоритм дій в Армії+.

Повернення із СЗЧ — як це буде відбуватися

Для тих, хто готовий повернутися до служби, ми створили простий, швидкий і прозорий механізм через Армія+. Військовий може самостійно обрати новий підрозділ із переліку, отримати супровід на всіх етапах та гарантії після повернення. Михайло Федоров Міністр оборони України

За словами міністра, якщо самовільне залишення частини зафіксували до 12.06.2026 р., то є можливість повернутися у стрій через Армія+.

Цей механізм буде доступний вже найближчими днями.

Алгоритм повернення через Армія+:

Перевірка. В Армія ID з’явиться стрічка «Зафіксовано відсутність на службі». Рапорт. У застосунку перейдіть у Сервіси → Рапорти → «Повернення на службу після СЗЧ». Вибір в/ч. Оберіть нову військову частину зі списку своєї структури, вкажіть напрям служби та досвід. Підпишіть рапорт онлайн. Зв’язок. Після перевірки рапорту представниками частини з вами зв’яжуться для уточнення деталей. Прибуття. Після погодження в застосунку з’явиться статус «У дорозі». Це дає 5 днів на прибуття до нового місця служби.

Якщо воїнам знадобиться консультація, то вони можуть зверутися на гарячу лінію Міноборони: 0 800 605 100 (щодня з 09:00 до 20:00).

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