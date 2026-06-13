Как вернуться из СОЧ через Армия+ — объяснение Минобороны

Глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров подробно объяснил, как работает новый механиз возвращения в армию после самовольного оставления части. Речь идет о простом, быстром и прозрачном алгоритме действий в Армии+.
Главные тезисы
- У воинов будет возможность выбирать, к кому они хотят вернуться.
- Этот механизм рассчитан на 100 дней, то есть до 20 сентября 2026 года.
Возвращение из СОЧ — как это будет происходить
По словам министра, если самовольное оставление части зафиксировали до 12.06.2026, то есть возможность вернуться в строй через Армия+.
Этот механизм будет доступен уже в ближайшие дни.
Алгоритм возвращения через Армию+:
Проверка. В Армии ID появится лента «Зафиксировано отсутствие на службе».
Рапорт. В приложении перейдите в Сервисы → Рапорты → «Возвращение после СОЧ».
Выбор в/ч. Выберите новую часть из списка своей структуры, укажите направление службы и опыт. Подпишите рапорт онлайн.
Связь. После проверки рапорта представители с вами свяжутся для уточнения деталей.
Прибытие. После согласования в приложении появится статус "В дороге". Это дает 5 дней на прибытие в новое место службы.
Если воинам понадобится консультация, они могут обратиться на горячую линию Минобороны: 0 800 605 100 (ежедневно с 09:00 до 20:00).
Все детали и инструкции читайте здесь .
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-