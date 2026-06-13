Как вернуться из СОЧ через Армия+ — объяснение Минобороны

Глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров подробно объяснил, как работает новый механиз возвращения в армию после самовольного оставления части. Речь идет о простом, быстром и прозрачном алгоритме действий в Армии+.

Возвращение из СОЧ — как это будет происходить

Для тех, кто готов вернуться на службу, мы создали простой, быстрый и прозрачный механизм через Армию+. Военный может самостоятельно выбрать новое подразделение из перечня, получить сопровождение на всех этапах и гарантии после возвращения. Михаил Федоров Министр обороны Украины

По словам министра, если самовольное оставление части зафиксировали до 12.06.2026, то есть возможность вернуться в строй через Армия+.

Этот механизм будет доступен уже в ближайшие дни.

Алгоритм возвращения через Армию+:

Проверка. В Армии ID появится лента «Зафиксировано отсутствие на службе». Рапорт. В приложении перейдите в Сервисы → Рапорты → «Возвращение после СОЧ». Выбор в/ч. Выберите новую часть из списка своей структуры, укажите направление службы и опыт. Подпишите рапорт онлайн. Связь. После проверки рапорта представители с вами свяжутся для уточнения деталей. Прибытие. После согласования в приложении появится статус "В дороге". Это дает 5 дней на прибытие в новое место службы.

Если воинам понадобится консультация, они могут обратиться на горячую линию Минобороны: 0 800 605 100 (ежедневно с 09:00 до 20:00).

Все детали и инструкции читайте здесь .