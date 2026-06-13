Свириденко обещает увеличение финансирования прифронтовых общин

Глава Кабмина Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство уже активно работает над увеличением финансовой поддержки прифронтовых общин. Да, решается вопрос распределения дополнительных дотаций местным бюджетам.

Прифронтовые общины получат большее финансирование

Глава правительства обращает внимание на то, что в настоящее время в 216 общинах десяти прифронтовых областей проживает более 6 млн человек.

Хотя война длится более 12 лет, но не прекращают работать школы, больницы, предприятия и коммунальные службы.

Наш приоритет — обеспечить людям надлежащий уровень поддержки, сохранить устойчивость и экономическую активность прифронтовых общин. Отдельное внимание было уделено поддержке детей. В частности, размещение детей из числа ВПЛ и поддержке детей погибших Защитников и Защитниц. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Как отметила глава Кабмина, ее команда уже претворяет в жизнь комплексный пакет из 60 программ поддержки для прифронтовых территорий.

Что важно понимать, он предполагает:

безопасное образование (подземные школы и сады, бесплатное горячее питание для более 728 тыс. учащихся),

медицину (доплаты медикам, продолженное финансирование медучреждений и адресная помощь врачам),

поддержку ВПЛ и уязвимых категорий,

расширенные возможности для украинских производителей по программам «Сделано в Украине».