Свириденко обещает увеличение финансирования прифронтовых общин
Категория
Экономика
Дата публикации

Свириденко обещает увеличение финансирования прифронтовых общин

Юлия Свириденко
Свириденко
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Глава Кабмина Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство уже активно работает над увеличением финансовой поддержки прифронтовых общин. Да, решается вопрос распределения дополнительных дотаций местным бюджетам.

Главные тезисы

  • Сейчас в центре внимания правительства — забота об украинских детях.
  • В первую очередь речь идет о размещении детей из числа ВПЛ и поддержке детей погибших военных.

Прифронтовые общины получат большее финансирование

Глава правительства обращает внимание на то, что в настоящее время в 216 общинах десяти прифронтовых областей проживает более 6 млн человек.

Хотя война длится более 12 лет, но не прекращают работать школы, больницы, предприятия и коммунальные службы.

Наш приоритет — обеспечить людям надлежащий уровень поддержки, сохранить устойчивость и экономическую активность прифронтовых общин. Отдельное внимание было уделено поддержке детей. В частности, размещение детей из числа ВПЛ и поддержке детей погибших Защитников и Защитниц.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Как отметила глава Кабмина, ее команда уже претворяет в жизнь комплексный пакет из 60 программ поддержки для прифронтовых территорий.

Что важно понимать, он предполагает:

  • безопасное образование (подземные школы и сады, бесплатное горячее питание для более 728 тыс. учащихся),

  • медицину (доплаты медикам, продолженное финансирование медучреждений и адресная помощь врачам),

  • поддержку ВПЛ и уязвимых категорий,

  • расширенные возможности для украинских производителей по программам «Сделано в Украине».

Отдельное направление — подготовка к зиме: в рамках Планов устойчивости общины обеспечиваются резервным питанием, теплом и водоснабжением, — подчеркнула Свириденко.

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