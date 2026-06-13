СБУ нанесла удары по главному комплексу перевалки углеводородов на юге РФ

13 июня Служба безопасности Украины официально подтвердила, что смогла успешно поразить российский Таманьнефтегаз. Что важно понимать, речь идет о ключевом комплексе перевалки углеводородов на юге страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Под удары попали пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке.
- Не смог враг уберечь также два нефтеналивных стендера терминала.
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СБУ обращает внимание на то, что речь идет о крупнейшем комплексе на юге страны-агрессорки по перевалке сжиженных углеводородов.
Украинские дроны успешно атаковали сразу 5 емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.
Также указано, что масштабный пожар разгорелся в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры "Таманьнефтегаза".
Более того, досталось даже вражеской ПВО, которая пыталась защитить российский объект от украинских дронов.
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