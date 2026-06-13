СБУ нанесла удары по главному комплексу перевалки углеводородов на юге РФ

13 июня Служба безопасности Украины официально подтвердила, что смогла успешно поразить российский Таманьнефтегаз. Что важно понимать, речь идет о ключевом комплексе перевалки углеводородов на юге страны-агрессорки.

Новая операция СБУ на территории РФ — какие результаты

Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, воины Центра спецопераций «Альфа» СБУ совместно с ССО и ГУР нанесли успешные удары по нефтегазовому терминалу «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае РФ, — сказано в заявлении украинской спецслужбы. Поделиться

СБУ обращает внимание на то, что речь идет о крупнейшем комплексе на юге страны-агрессорки по перевалке сжиженных углеводородов.

Украинские дроны успешно атаковали сразу 5 емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.

Также указано, что масштабный пожар разгорелся в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры "Таманьнефтегаза".

Более того, досталось даже вражеской ПВО, которая пыталась защитить российский объект от украинских дронов.