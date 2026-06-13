СБУ нанесла удары по главному комплексу перевалки углеводородов на юге РФ
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ нанесла удары по главному комплексу перевалки углеводородов на юге РФ

СБУ
Новая операция СБУ на территории РФ - какие результаты
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13 июня Служба безопасности Украины официально подтвердила, что смогла успешно поразить российский Таманьнефтегаз. Что важно понимать, речь идет о ключевом комплексе перевалки углеводородов на юге страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • Под удары попали пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке.
  • Не смог враг уберечь также два нефтеналивных стендера терминала.

Новая операция СБУ на территории РФ — какие результаты

Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, воины Центра спецопераций «Альфа» СБУ совместно с ССО и ГУР нанесли успешные удары по нефтегазовому терминалу «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае РФ, — сказано в заявлении украинской спецслужбы.

СБУ обращает внимание на то, что речь идет о крупнейшем комплексе на юге страны-агрессорки по перевалке сжиженных углеводородов.

Украинские дроны успешно атаковали сразу 5 емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.

Также указано, что масштабный пожар разгорелся в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры "Таманьнефтегаза".

Более того, досталось даже вражеской ПВО, которая пыталась защитить российский объект от украинских дронов.

Российский нефтегазовый комплекс — это источник финансирования войны против Украины. Именно нефтедоллары превращаются в ракеты, дроны и боеприпасы, которыми враг атакует наши города. Поэтому СБУ и дальше будет системно лишать российскую военную машину ресурсов для ведения войны, — отмечают в СБУ.

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