СБУ поразила дронами центр радиоэлектронной разведки ФСБ и газовый терминал

Новая "бавовна" от СБУ: что известно

Этот пункт управления, расположенный в Темрютском районе Краснодарского края, враг использовал для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников.

В результате атаки беспилотников СБУ были выведены из строя ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки РФ. Поделиться

Также специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили газовый терминал порта "Темрюк" в Краснодарском крае.

В результате ударов по газовому терминалу порта «Темрюк» зафиксирован пожар на территории ООО «Мактрен — Нефть». Пылают, в частности, газовый трубопровод на пирсе причала и здания. На этом объекте осуществляется перевалка сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы.

Такие спецоперации СБУ имеют стратегическое значение, ведь уменьшают нефтяной экспорт россии, являющегося главным источником доходов российского бюджета. Каждая выведенная из строя НПС, каждый остановленный трубопровод или НПЗ — это миллионы долларов, которые не поступят в бюджет кремля и не превратятся в ракеты, дроны и снаряды. Избивая по энергетической инфраструктуре России, Украина переносит войну туда, откуда она пришла, и заставляет врага платить реальную цену за агрессию.