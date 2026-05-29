СБУ поразила дронами центр радиоэлектронной разведки ФСБ и газовый терминал

Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили 16-й центр ФСБ РФ, занимающийся радиоэлектронной разведкой.
Главные тезисы
- СБУ выполнение спецоперации против центра радиоэлектронной разведки ФСБ и газового терминала в России.
- Атаки имеют стратегическое значение, ущемляя российскую энергетическую инфраструктуру и экспорт нефти.
- После атаки беспилотников СБУ, выведены из строя ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки РФ.
Новая "бавовна" от СБУ: что известно
Этот пункт управления, расположенный в Темрютском районе Краснодарского края, враг использовал для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников.
Также специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили газовый терминал порта "Темрюк" в Краснодарском крае.
В результате ударов по газовому терминалу порта «Темрюк» зафиксирован пожар на территории ООО «Мактрен — Нефть». Пылают, в частности, газовый трубопровод на пирсе причала и здания. На этом объекте осуществляется перевалка сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы.
Такие спецоперации СБУ имеют стратегическое значение, ведь уменьшают нефтяной экспорт россии, являющегося главным источником доходов российского бюджета. Каждая выведенная из строя НПС, каждый остановленный трубопровод или НПЗ — это миллионы долларов, которые не поступят в бюджет кремля и не превратятся в ракеты, дроны и снаряды. Избивая по энергетической инфраструктуре России, Украина переносит войну туда, откуда она пришла, и заставляет врага платить реальную цену за агрессию.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-