СБУ поразила дронами центр радиоэлектронной разведки ФСБ и газовый терминал

Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили 16-й центр ФСБ РФ, занимающийся радиоэлектронной разведкой.

Главные тезисы

  • СБУ выполнение спецоперации против центра радиоэлектронной разведки ФСБ и газового терминала в России.
  • Атаки имеют стратегическое значение, ущемляя российскую энергетическую инфраструктуру и экспорт нефти.
  • После атаки беспилотников СБУ, выведены из строя ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки РФ.

Новая "бавовна" от СБУ: что известно

Этот пункт управления, расположенный в Темрютском районе Краснодарского края, враг использовал для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников.

В результате атаки беспилотников СБУ были выведены из строя ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки РФ.

Также специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили газовый терминал порта "Темрюк" в Краснодарском крае.

В результате ударов по газовому терминалу порта «Темрюк» зафиксирован пожар на территории ООО «Мактрен — Нефть». Пылают, в частности, газовый трубопровод на пирсе причала и здания. На этом объекте осуществляется перевалка сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы.

Такие спецоперации СБУ имеют стратегическое значение, ведь уменьшают нефтяной экспорт россии, являющегося главным источником доходов российского бюджета. Каждая выведенная из строя НПС, каждый остановленный трубопровод или НПЗ — это миллионы долларов, которые не поступят в бюджет кремля и не превратятся в ракеты, дроны и снаряды. Избивая по энергетической инфраструктуре России, Украина переносит войну туда, откуда она пришла, и заставляет врага платить реальную цену за агрессию.

