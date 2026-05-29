СБУ дронами уразила центр радіоелектронної розвідки ФСБ і газовий термінал
Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили 16-й центр ФСБ РФ, який займається радіоелектронною розвідкою.

  • СБУ виконала спецоперацію, яка призвела до ураження центру радіоелектронної розвідки ФСБ, НПС «Ярославль-3» та газового терміналу в Росії.
  • Атаки у складі спецоперації мають стратегічне значення, оскільки спричинюють збитки російській енергетичній інфраструктурі та експорту нафти.

Нова “бавовна” від СБУ: що відомо

Цей пункт управління, розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю, ворог використовував для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників.

Унаслідок атаки безпілотників СБУ було виведено з ладу ключові об’єкти центру радіоелектронної розвідки рф.

Також фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили газовий термінал порту «Темрюк» у Краснодарському краї.

Унаслідок ударів по газовому терміналу порту «Темрюк» зафіксовано пожежу на території ТОВ «Мактрен — Нафта». Палають, зокрема, газовий трубопровід на пірсі причалу та будівлі. На цьому об’єкті здійснюється перевалка зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.

Такі спецоперації СБУ мають стратегічне значення, адже зменшують нафтовий експорт росії, який є головним джерелом доходів російського бюджету. Кожна виведена з ладу НПС, кожен зупинений трубопровід чи НПЗ — це мільйони доларів, які не надійдуть до бюджету кремля та не перетворяться на ракети, дрони й снаряди. Б’ючи по енергетичній інфраструктурі рф, Україна переносить війну туди, звідки вона прийшла, і змушує ворога платити реальну ціну за агресію.

