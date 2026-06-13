СБУ завдала ударів по головному комплексу перевалки вуглеводнів на півдні РФ

13 червня Служба безпеки України офіційно підтвердила, що змогла успішно уразити російський “Таманьнафтогаз”. Що важливо розуміти, йдеться про ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні країни-агресорки.
Головні тези:
- Під удари потрапили 5 ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку.
- Не зміг ворог вберегти також два нафтоналивні стендери терміналу.
Нова операція СБУ на території РФ — які результати
СБУ звертає увагу на те, що йдеться про найбільший комплекс на півдні країни-агресорки із перевалки скраплених вуглеводнів.
Українські дрони успішно атакували одразу 5 ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу.
Також вказано, що масштабна пожежа розгорілася у районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури “Таманьнафтогазу”.
Ба більше, дісталося навіть ворожій ППО, яка намагалася захистити російський об’єкт від українських дронів.
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