Кабмин утвердил механизм выплат репараций пострадавшим от сексуального насилия из-за агрессии РФ

Пострадавшие от сексуального насилия из-за агрессии РФ получат по 3 тыс евро репараций

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Предусмотрена единовременная выплата в размере €3000. Право на такую поддержку будут также дети, рожденные в результате этого преступления. Финансирование будет производиться за счет вкладов международных партнеров и доноров. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Получение этой выплаты не повлияет на право пострадавших получать субсидии или другие виды государственной помощи.

Для рассмотрения обращений будет создана специальная комиссия при Министерстве социальной политики, семьи и единства. Процедуры предусматривают обеспечение конфиденциальности, уважения достоинства пострадавших и избежать повторной травматизации, подчеркнула Свириденко. Поделиться

По данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 398 случаев сексуального насилия, связанного с войной — 248 в отношении женщин и 150 в отношении мужчин. В то же время Юлия Свириденко отметила, что реальное количество случаев может быть больше из-за риска осуждения и стигмы.