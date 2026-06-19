Кабмин утвердил механизм выплат репараций пострадавшим от сексуального насилия из-за агрессии РФ

Кабинет Министров утвердил механизм безотлагательных репараций для лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с российской агрессией.
Главные тезисы
- Кабмин утвердил механизм выплат репараций для лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с агрессией России.
- Пострадавшие получат по 3 тыс евро репараций за действия РФ, финансирование будет осуществлено за счет международных партнеров и доноров.
Пострадавшие от сексуального насилия из-за агрессии РФ получат по 3 тыс евро репараций
Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Получение этой выплаты не повлияет на право пострадавших получать субсидии или другие виды государственной помощи.
По данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 398 случаев сексуального насилия, связанного с войной — 248 в отношении женщин и 150 в отношении мужчин. В то же время Юлия Свириденко отметила, что реальное количество случаев может быть больше из-за риска осуждения и стигмы.
Россия использует сексуальное насилие как другой вид оружия против наших людей. Это тяжкое военное преступление. Сегодняшний международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, его символ — цветок рапса. Это очередной повод привлечь внимание к этой теме, но мы должны говорить о ней каждый день.
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