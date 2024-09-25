Кабмін збільшив розмір виплат у разі загибелі та поранення військових

Уряд України затвердив нові розміри виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності українських військовослужбовців.

Що важливо знати про нове рішення Кабміну

У випадку загибелі (смерті) військового розмір одноразової грошової допомоги становить 750 прожиткових мінімумів.

Враховуючи те, що наразі прожитковий мінімум складає 3028 гривень, то виплата становитиме 22 млн 710 тисяч гривень.

Що важливо розуміти, раніше розмір виплати становив 15 млн грн.

Водночас розмір одноразової грошової допомоги у випадку встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання залежатиме від групи інвалідності:

І група — 400 прожиткових мінімумів (12,1 млн гривень);

ІІ група — 300 прожиткових мінімумів (9,8 млн гривень);

ІІІ група — 250 прожиткових мінімумів (7,5 млн гривень).

Україна суттєво збільшила військові витрати

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський підписав закон про збільшення на 500 мільярдів гривень витрат бюджету на військові потреби на тлі загарбницької війни, яку Росія продовжує проти України.

Як відомо, за збільшення бюджету на військові потреби парламент України проголосував 18 вересня.

Очільниця Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа нещодавно розповіла, якими будуть джерела додаткових 500 млрд грн на оборону: