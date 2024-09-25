Росію можна лише примусити до миру. Зеленський виступив в ООН — відео

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН 24 вересня. Він заявив, що РФ вчиняє міжнародний злочин, який не може бути виправданим.

Зеленський зробив кілька заяв на засіданні ООН

Ми знаємо, що дехто у світі хоче говорити з Путіним. Ми знаємо це. Зустрічатись, говорити, спілкуватись. Але що саме вони можуть від нього почути? Що він засмучений, бо ми реалізуємо своє право захищати наших людей? Або що він хоче продовжувати війну й терор лише задля того, щоб ніхто не подумав, що він не мав рації. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський наголосив, що з першої секунди цієї війни Росія робить те, що жодним чином не можна виправдати згідно зі Статутом ООН, вона скоює міжнародний злочин.

Саме тому ця війна не може просто «вщухнути». Ось чому цю війну не можна заспокоїти розмовами. Необхідні дії. І я вдячний усім націям, які справді допомагають у спосіб, що рятує життя наших людей, — сказав Зеленський. Поширити

Президент України переконаний, що Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він не зупиниться сам.

Росію можна лише примусити до миру. І саме це потрібно — примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН, — підкреслив президент Володимир Зеленський. Поширити

Так само, як Статут ООН має працювати без винятків. Це процес, який приведе нас до миру. До справедливого миру. Справжнього миру. Миру, який буде довготривалим. Усі ми вже знаємо, як його досягти. У нас є Формула миру. У нас є Статут ООН. І в нас є всі сили, необхідні для втілення цього в життя. Потрібна лише рішучість. Володимир Зеленський Президент України

Що відомо про візит Зеленського до США

22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в заходах в рамках тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 23 вересня розпочався Саміт майбутнього, на якому виступив президент України Володимир Зеленський.

Також на полях Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. На зустрічі окрему увагу приділили Плану перемоги.

Зеленський також зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.