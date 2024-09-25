Росію можна лише примусити до миру. Зеленський виступив в ООН — відео

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН 24 вересня. Він заявив, що РФ вчиняє міжнародний злочин, який не може бути виправданим.
Головні тези:
- Росію можна лише примусити до миру: Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН наголошуючи, що примусити Росію до миру – єдина можлива стратегія.
- Війна з Росією є міжнародним злочином: Зеленський стверджує, що Росія порушує міжнародні норми, тому потрібно примусити її до миру.
- Зеленський акцентує на важливості дотримання Статуту ООН: Він переконаний, що тільки рішучі дії змусять Росію дотримуватися міжнародних стандартів.
- Україна має план для досягнення миру: Формула миру, Статут ООН та підтримка інших країн – все це потрібно для припинення війни і настановлення справедливого миру.
Зеленський зробив кілька заяв на засіданні ООН
Володимир Зеленський наголосив, що з першої секунди цієї війни Росія робить те, що жодним чином не можна виправдати згідно зі Статутом ООН, вона скоює міжнародний злочин.
Президент України переконаний, що Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він не зупиниться сам.
Що відомо про візит Зеленського до США
22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в заходах в рамках тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.
У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 23 вересня розпочався Саміт майбутнього, на якому виступив президент України Володимир Зеленський.
Також на полях Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. На зустрічі окрему увагу приділили Плану перемоги.
Зеленський також зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.
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