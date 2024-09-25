Россию можно только принудить к миру. Зеленский выступил в ООН — видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН 24 сентября. Он заявил, что РФ совершает международное преступление, которое не может быть оправдано.

Зеленский сделал несколько заявлений на заседании ООН

Мы знаем, что некоторые в мире хотят говорить с Путиным. Мы это знаем. Встречаться, говорить, общаться. Но что же они могут от него услышать? Что он расстроен, потому что мы реализуем свое право защищать наших людей? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он был не прав. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что с первой секунды этой войны Россия делает то, что никак нельзя оправдать согласно Уставу ООН, она совершает международное преступление.

Именно поэтому эта война не может просто «утихнуть». Вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами. Необходимые действия. И я благодарен всем нациям, которые действительно помогают спасающим жизнь наших людей, — сказал Зеленский. Поделиться

Президент Украины убежден, что Путин нарушил так много международных норм и правил, что он сам не остановится.

Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно — принудить Россию к миру как единственному агрессору в этой войне, единственному нарушителю Устава ООН, — подчеркнул президент Владимир Зеленский. Поделиться

Так же, как Устав ООН должен работать без исключений. Это процесс, который приведет нас в мир. К справедливому миру. Подлинного мира. Мира, который будет длительным. Все мы уже знаем, как его добиться. У нас есть Формула мира. У нас есть Устав ООН. И у нас есть все силы, необходимые для претворения этого в жизнь. Нужна только решительность. Владимир Зеленский Президент Украины

Что известно о визите Зеленского в США

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 23 сентября начался саммит будущего, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Также на полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. На встрече особое внимание было уделено Плану победы.

Зеленский также встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьером Италии Джорджей Мелони.