Россию можно только принудить к миру. Зеленский выступил в ООН — видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН 24 сентября. Он заявил, что РФ совершает международное преступление, которое не может быть оправдано.
Главные тезисы
- Россию можно только принудить к миру - заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании ООН.
- Президент Украины убежден, что Путин не остановится и необходимо принудить Россию к прекращению агрессивных действий.
- Зеленский выступил в ООН и акцентировал внимание на необходимости принятия действий для приведения к справедливому миру.
- Визит Зеленского в США и встречи на высоком уровне подчеркнули важность международного сотрудничества в достижении мирового порядка.
Зеленский сделал несколько заявлений на заседании ООН
Владимир Зеленский подчеркнул, что с первой секунды этой войны Россия делает то, что никак нельзя оправдать согласно Уставу ООН, она совершает международное преступление.
Президент Украины убежден, что Путин нарушил так много международных норм и правил, что он сам не остановится.
Что известно о визите Зеленского в США
22 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 23 сентября начался саммит будущего, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Также на полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. На встрече особое внимание было уделено Плану победы.
Зеленский также встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьером Италии Джорджей Мелони.
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