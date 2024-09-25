Кабмин увеличил размер выплат в случае гибели и ранении военных

Правительство Украины утвердило новые размеры выплат пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности украинских военнослужащих.

Что важно знать о новом решении Кабмина

В случае гибели (смерти) военного размер пособия составит 750 прожиточных минимумов.

Учитывая, что сейчас прожиточный минимум составляет 3028 гривен, то речь идет о выплате 22 млн 710 тысяч гривен.

Что важно понимать, раньше размер выплаты составил 15 млн. грн.

В то же время размер единовременного пособия в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания будет зависеть от группы инвалидности:

І группа — 400 прожиточных минимумов (12,1 млн гривен);

ІІ группа — 300 прожиточных минимумов (9,8 млн гривен);

ІІІ группа — 250 прожиточных минимумов (7,5 млн гривен).

Украина существенно увеличила военные расходы

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об увеличении на 500 миллиардов гривен расходов бюджета на военные нужды на фоне захватнической войны, которую Россия продолжает против Украины.

Как известно, за увеличение бюджета на военные нужды парламент проголосовал 18 сентября.

Глава Бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа недавно рассказала, какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону: