Кабмін звільнив голову Держкіно Кудерчук
Категорія
Україна
Дата публікації

Кабмін звільнив голову Держкіно Кудерчук

Кабмін звільнив голову Держкіно Кудерчук
Джерело:  Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

Марина Кудерчук більше не є головою Держкіно. Уряд ухвалив рішення звільнити її з посади на засіданні 5 липня.

Головні тези:

  • Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно на засіданні 5 липня.
  • Марина Кудерчук отримала посаду в лютому 2020 року, однак її роботу критикували за брак досвіду та недостатню компетентність.
  • Рішення про 'реорганізацію' 'Довженко-Центру', ухвалене Держкіно, стало причиною обурення у кіноспільноті та викликало заклики до відставки голови відомства.
  • Понад 700 діячів культури підписали лист про недовіру до керівництва Держкіно, підтримуючи заклики до відставки Марини Кудерчук.
  • Тимчасово обов'язки голови Держкіно виконуватиме Юлія Шевчук після звільнення Марини Кудерчук.

Кабмін звільнив голову Держкіно Марину Кудерчук

Про відповідне рішення Кабінету міністрів повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній Раді. Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держагентства з питань кіно.

Юлія Шевчук тимчасово виконуватиме обов'язки голови Держкіно.

Що відомо про Марину Кудерчук

Марину Кудерчук призначили на посаду голови відомства у лютому 2020 році. Вже тоді це рішення розкритикували через брак досвіду та недостатню компетентність.

Чимала хвиля обурення здійнялась, коли Держкіно видало наказ про "реорганізацію" "Довженко-Центру". Працівники назвали це рішення фактичним його знищенням, тоді як Кудерчук заявила, що ці закиди є маніпулятивними.

Закликала про відставку Марини Кудерчук кіноспільнота, громадська рада при Держкіно та Українська кіноакадемія, за підтримки якої понад 700 діячів культури підписали лист про недовіру до керівництва відомства.

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