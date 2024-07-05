Кабмін звільнив голову Держкіно Кудерчук

Марина Кудерчук більше не є головою Держкіно. Уряд ухвалив рішення звільнити її з посади на засіданні 5 липня.

Кабмін звільнив голову Держкіно Марину Кудерчук

Про відповідне рішення Кабінету міністрів повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній Раді. Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держагентства з питань кіно.

Юлія Шевчук тимчасово виконуватиме обов'язки голови Держкіно.

Що відомо про Марину Кудерчук

Марину Кудерчук призначили на посаду голови відомства у лютому 2020 році. Вже тоді це рішення розкритикували через брак досвіду та недостатню компетентність.

Чимала хвиля обурення здійнялась, коли Держкіно видало наказ про "реорганізацію" "Довженко-Центру". Працівники назвали це рішення фактичним його знищенням, тоді як Кудерчук заявила, що ці закиди є маніпулятивними.

Закликала про відставку Марини Кудерчук кіноспільнота, громадська рада при Держкіно та Українська кіноакадемія, за підтримки якої понад 700 діячів культури підписали лист про недовіру до керівництва відомства.