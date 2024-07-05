Кабмін звільнив голову Держкіно Кудерчук

Марина Кудерчук більше не є головою Держкіно. Уряд ухвалив рішення звільнити її з посади на засіданні 5 липня.
Головні тези:
- Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно на засіданні 5 липня.
- Марина Кудерчук отримала посаду в лютому 2020 року, однак її роботу критикували за брак досвіду та недостатню компетентність.
- Рішення про 'реорганізацію' 'Довженко-Центру', ухвалене Держкіно, стало причиною обурення у кіноспільноті та викликало заклики до відставки голови відомства.
- Понад 700 діячів культури підписали лист про недовіру до керівництва Держкіно, підтримуючи заклики до відставки Марини Кудерчук.
- Тимчасово обов'язки голови Держкіно виконуватиме Юлія Шевчук після звільнення Марини Кудерчук.
Кабмін звільнив голову Держкіно Марину Кудерчук
Про відповідне рішення Кабінету міністрів повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній Раді. Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держагентства з питань кіно.
Юлія Шевчук тимчасово виконуватиме обов'язки голови Держкіно.
Що відомо про Марину Кудерчук
Марину Кудерчук призначили на посаду голови відомства у лютому 2020 році. Вже тоді це рішення розкритикували через брак досвіду та недостатню компетентність.
Чимала хвиля обурення здійнялась, коли Держкіно видало наказ про "реорганізацію" "Довженко-Центру". Працівники назвали це рішення фактичним його знищенням, тоді як Кудерчук заявила, що ці закиди є маніпулятивними.
Закликала про відставку Марини Кудерчук кіноспільнота, громадська рада при Держкіно та Українська кіноакадемія, за підтримки якої понад 700 діячів культури підписали лист про недовіру до керівництва відомства.
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