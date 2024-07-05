Кабмин уволил главу Госкино Кудерчук
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин уволил главу Госкино Кудерчук

Кабмин уволил главу Госкино Кудерчук
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Источник:  Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Марина Кудерчук больше не является главой Госкино. Правительство приняло решение уволить ее с должности на заседании 5 июля.

Главные тезисы

  • Правительство уволило Марину Кудерчук с должности главы Госкино на заседании 5 июля.
  • Марина Кудерчук получила должность в феврале 2020 года, однако ее работу критиковали за нехватку опыта и недостаточную компетентность.
  • Решение о 'реорганизации' 'Довженко-Центра', принятое Госкино, стало причиной возмущения в киносообществе и вызвало призывы к отставке главы ведомства.
  • Более 700 деятелей культуры подписали письмо о недоверии к руководству Госкино, поддерживая призывы к отставке Марины Кудерчук.
  • Временно обязанности главы Госкино будет исполнять Юлия Шевчук после увольнения Марины Кудерчук.

Кабмин уволил главу Госкино Марину Кудерчук

О соответствующем решении Кабинета министров сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде. Правительство уволило Марину Кудерчук с должности главы Госагентства по кино.

Юлия Шевчук будет временно исполнять обязанности главы Госкино.

Что известно о Марине Кудерчук

Марину Кудерчук назначили на должность главы ведомства в феврале 2020 года. Уже тогда это решение подвергли критике за неимением опыта и недостаточной компетентности.

Немалая волна возмущения поднялась, когда Госкино издало приказ о "реорганизации" Довженко-Центра. Работники назвали это решение фактическим его уничтожением, тогда как Кудерчук заявила, что эти упреки являются манипулятивными.

Призвал об отставке Марины Кудерчук киносообщество, общественный совет при Госкино и Украинская киноакадемия, при поддержке которого более 700 деятелей культуры подписали письмо о недоверии к руководству ведомства.

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