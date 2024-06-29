Кая Каллас йде у відставку. Хто може стати новим прем'єром Естонії
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Кая Каллас йде у відставку. Хто може стати новим прем'єром Естонії

Кая Каллас
Джерело:  ERR

Партія реформ, яка є головною урядовою політичною силою в Естонії, офіційно обрала свого кандидата у прем’єри, який повинен стати наступником Каї Каллас після її відставки.

Головні тези:

  • Кандидатура Крістена Міхала на посаду прем'єра Естонії отримала підтримку від керівництва Партії реформ.
  • Пріоритетами нового керівництва країни будуть: держоборона, зміцнення економіки та упорядкування державних фінансів.
  • Кая Каллас після відставки планує розширити свою політичну кар'єру на європейському рівні.

В Естонії оберуть нового прем'єра країни

Отже, новим главою естонського уряду може стати міністр з питань клімату Крістен Міхал.

29 червня керівництво естонської Партії реформ одноголосно підтримало рішення висунути його як кандидата на цю посаду.

Міністр подякував політичній силі за висловлену довіру і пообіцяв гідно нести відповідальність.

За словами Міхала, основа його політичного світогляду — безпека для всієї Естонії.

Жителі Естонії мають бути впевнені, що наш дім і країна захищені, і що держава добре управляється. Під час перегляду коаліційного договору безумовними пріоритетами стануть держоборона, зміцнення конкурентоспроможності економіки та подальше упорядкування державних фінансів.

Крістен Міхал

Крістен Міхал

Міністр з питань клімату Естонії

Крістен Міхал (Фото: відкриті джерела)

Окрім того, наголошується, що керівництво Партії реформ також узгодило склад делегації для коаліційних перемовин.

Що відомо про подальшу політичну кар’єру Каї Каллас

Згідно з останніми даними, Каллас представлятиме свою країну як прем'єр-міністр під час саміту НАТО 9-11 липня у Вашингтоні.

Однак уже незабаром вона подасть прохання про відставку.

Нового очільника Партії реформ офіційно оберуть на з'їзді 8 вересня.

Як вдалося дізнатися журналістам, Кая Каллас розраховує на те, що зможе продовжити свою політичну кар'єру уже на європейській арені.

Пізно ввечері 27 червня лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу — на посаду глави дипломатії ЄС обрали Каю Каллас. Вона має замінити Жозепа Борреля.

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