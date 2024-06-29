Кая Каллас идет в отставку. Кто может стать новым премьером Эстонии

Партия реформ, являющаяся главной правительственной политической силой в Эстонии, официально выбрала своего кандидата в премьеры, который должен стать преемником Каи Каллас после ее отставки.

В Эстонии выберут нового премьера страны

Новым главой эстонского правительства может стать министр по вопросам климата Кристен Михал.

29 июня руководство эстонской Партии реформ единогласно поддержало решение выдвинуть его в качестве кандидата на этот пост.

Министр поблагодарил политическую силу за высказанное доверие и пообещал достойно нести ответственность.

По словам Михала, основа его политического мировоззрения — безопасность для всей Эстонии.

Жители Эстонии должны быть уверены, что наш дом и страна защищены и что государство хорошо управляется. При пересмотре коалиционного договора безусловными приоритетами станут гособорона, укрепление конкурентоспособности экономики и дальнейшее упорядочение государственных финансов. Кристен Михал Министр по климату Эстонии

Кристен Михал (Фото: открытые источники)

Кроме того, сообщается, что руководство Партии реформ также согласовало состав делегации для коалиционных переговоров.

Что известно о дальнейшей политической карьере Каи Каллас

Согласно последним данным, Каллас будет представлять свою страну в качестве премьер-министра во время саммита НАТО 9-11 июля в Вашингтоне.

Однако уже в скором времени она подаст прошение об отставке.

Нового главу Партии реформ официально изберут на съезде 8 сентября.

Как удалось узнать журналистам, Кая Каллас рассчитывает на то, что сможет продолжить свою политическую карьеру уже на европейской арене.