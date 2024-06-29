Кая Каллас идет в отставку. Кто может стать новым премьером Эстонии

Партия реформ, являющаяся главной правительственной политической силой в Эстонии, официально выбрала своего кандидата в премьеры, который должен стать преемником Каи Каллас после ее отставки.
Главные тезисы
- Кандидатура Кристена Михала на должность премьера Эстонии получила поддержку от руководства Партии реформ.
- Приоритетами нового руководства страны будут: гособорона, укрепление экономики и упорядочение государственных финансов.
- Кайя Каллас после отставки планирует расширить свою политическую карьеру на европейском уровне.
В Эстонии выберут нового премьера страны
Новым главой эстонского правительства может стать министр по вопросам климата Кристен Михал.
29 июня руководство эстонской Партии реформ единогласно поддержало решение выдвинуть его в качестве кандидата на этот пост.
Министр поблагодарил политическую силу за высказанное доверие и пообещал достойно нести ответственность.
По словам Михала, основа его политического мировоззрения — безопасность для всей Эстонии.
Кроме того, сообщается, что руководство Партии реформ также согласовало состав делегации для коалиционных переговоров.
Что известно о дальнейшей политической карьере Каи Каллас
Согласно последним данным, Каллас будет представлять свою страну в качестве премьер-министра во время саммита НАТО 9-11 июля в Вашингтоне.
Однако уже в скором времени она подаст прошение об отставке.
Нового главу Партии реформ официально изберут на съезде 8 сентября.
Как удалось узнать журналистам, Кая Каллас рассчитывает на то, что сможет продолжить свою политическую карьеру уже на европейской арене.
Поздним вечером 27 июня лидеры ЕС согласовали новое руководство Евросоюза — на должность главы дипломатии ЕС избрали Каю Каллас. Она должна заменить Жозепа Борреля.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-