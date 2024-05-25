Почему Эстония не вводит свои войска в Украину — президент Карис дал неожиданный ответ

Как заявил глава Эстонии Алар Карис, его страна могла бы ввести свои войска в Украину, однако в настоящее время Киев не нуждается в таком решении.

Эстония готова всячески поддерживать Украину

Эстонский лидер Алар Карис решил прокомментировать громкие заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о потенциальном введении западных войск в Украину.

Как известно, ранее официальный Таллин утверждал, что готов к такому развитию событий.

По словам Кариса, такое решение может быть принято, хотя это не его решение и даже не решение правительства.

Парламент примет решение о размещении войск… Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости, — подчеркнул президент Эстонии. Поделиться

Все больше стран Европы поддерживают введение военных НАТО в Украину

Как заявил недавно Бенджамин Хаддад, который является членом провластной партии Макрона во французском парламенте, по состоянию на сегодняшний день поддержка инициативы президента Франции касательно Украины набирает обороты.

НАТО и ЕС наконец-то осознали, что они должны добиться перелома в российско-украинской войне.

Хаддад также обратил внимание на то, что французский лидер очень хочет лишить российского диктатора Владимира Путина равновесия, в частности, предлагая отправить учебный персонал НАТО в Украину.