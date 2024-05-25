Чому Естонія не вводить свої війська в Україну — президент Каріс дав неочікувану відповідь

Як заявив глава Естонії Алар Каріс, його країна могла б ввести свої війська в Україну, однак наразі Київ не потребує такого рішення.
Естонія готова всіляко підтримувати Україну
Естонський лідер Алар Каріс вирішив прокоментувати гучні заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо потенційного введення західних військ в Україну.
Як відомо, раніше офіційний Таллінн стверджував, що готовий до такого розвитку подій.
За словами Каріса, таке рішення може бути ухвалене, хоча це не його рішення, і навіть не рішення уряду.
Дедалі більше країн Європи підтримують введення військових НАТО в Україну
Як заявив нещодавно Бенджамін Хаддад, який є членом провладної партії Макрона у французькому парламенті, станом на сьогодні підтримка ініціативи президента Франції щодо України набирає обертів.
НАТО і ЄС нарешті усвідомили, що вони повинні добитися перелому у російсько-української війни.
Хаддад також звернув увагу на те, що французький лідер дуже хоче позбавити російського диктатора Володимира Путіна рівноваги, зокрема, пропонуючи відправити навчальний персонал НАТО до України.
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