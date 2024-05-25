Чому Естонія не вводить свої війська в Україну — президент Каріс дав неочікувану відповідь

Як заявив глава Естонії Алар Каріс, його країна могла б ввести свої війська в Україну, однак наразі Київ не потребує такого рішення.

Естонія готова всіляко підтримувати Україну

Естонський лідер Алар Каріс вирішив прокоментувати гучні заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо потенційного введення західних військ в Україну.

Як відомо, раніше офіційний Таллінн стверджував, що готовий до такого розвитку подій.

За словами Каріса, таке рішення може бути ухвалене, хоча це не його рішення, і навіть не рішення уряду.

Парламент ухвалить рішення про розміщення військ… Якщо цей момент коли-небудь настане, то про відправлення військ доведеться говорити не стільки всередині Естонії, скільки з нашими союзниками. Але сама Україна поки що не бачить у цьому необхідності, — наголосив президент Естонії. Поширити

Дедалі більше країн Європи підтримують введення військових НАТО в Україну

Як заявив нещодавно Бенджамін Хаддад, який є членом провладної партії Макрона у французькому парламенті, станом на сьогодні підтримка ініціативи президента Франції щодо України набирає обертів.

НАТО і ЄС нарешті усвідомили, що вони повинні добитися перелому у російсько-української війни.

Хаддад також звернув увагу на те, що французький лідер дуже хоче позбавити російського диктатора Володимира Путіна рівноваги, зокрема, пропонуючи відправити навчальний персонал НАТО до України.