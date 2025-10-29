Каллас пригрозила Білорусі новими санкціями через запуск метеокуль над територією Литви

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас пригрозила Білорусі новими санкціями після інцидентів із метеокулями, які порушили повітряний простір Литви. Про це вона заявила 29 жовтня.

ЄС погрожує Білорусі новими санкціями

У своїй заяві Каллас наголосила, що Європейський Союз не потерпить провокацій проти своїх членів.

Санкції проти білоруського режиму були запроваджені (раніше – ред.), і ЄС готовий вжити подальших належних заходів, якщо такі дії триватимуть. Ми не потерпимо гібридних кампаній, спрямованих проти Європейського Союзу чи будь-якої країни ЄС. Кая Каллас Висока представниця ЄС із закордонних справ

За словами Каллас, ці провокації суперечать заявам Лукашенка про його бажання покращити відносини з Європейським Союзом.

Голова дипломатії блоку зазначила, що білоруські повітряні кулі призвели до порушення повітряного руху, фінансових втрат для мандрівників та аеропортів, а також створили загрозу для цивільної авіації.

Каллас заявила про повну солідарність з Литвою та іншими країнами ЄС, які стали мішенями білоруських гібридних атак.

Тільки в жовтні литовські прикордонники перехопили 65 повітряних куль з контрабандою з Білорусі, а також п’ять дронів. За один день, 22 жовтня, було перехоплено 13 повітряних куль.

Уряд Литви 28 жовтня оголосив про закриття кордону з Білоруссю щонайменше на місяць. Пункт пропуску в «Мединінкай» буде закритий з деякими винятками, а пункт пропуску «Шалчинінкяй» – повністю. Винятком у Медниках стануть дипломатичні автомобілі, які пропустять через КПП.