Каллас пригрозила Білорусі новими санкціями через запуск метеокуль над територією Литви

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас пригрозила Білорусі новими санкціями після інцидентів із метеокулями, які порушили повітряний простір Литви. Про це вона заявила 29 жовтня.
Головні тези:
- ЄС готовий вжити нові санкції проти Білорусі через інцидент із метеокулями над Литвою.
- Провокації Білорусі суперечать заявам Лукашенка про покращення відносин з Європейським Союзом.
- Порушення повітряного руху метеокулями призвели до фінансових втрат та загрози для цивільної авіації.
ЄС погрожує Білорусі новими санкціями
У своїй заяві Каллас наголосила, що Європейський Союз не потерпить провокацій проти своїх членів.
За словами Каллас, ці провокації суперечать заявам Лукашенка про його бажання покращити відносини з Європейським Союзом.
Каллас заявила про повну солідарність з Литвою та іншими країнами ЄС, які стали мішенями білоруських гібридних атак.
Тільки в жовтні литовські прикордонники перехопили 65 повітряних куль з контрабандою з Білорусі, а також п’ять дронів. За один день, 22 жовтня, було перехоплено 13 повітряних куль.
Уряд Литви 28 жовтня оголосив про закриття кордону з Білоруссю щонайменше на місяць. Пункт пропуску в «Мединінкай» буде закритий з деякими винятками, а пункт пропуску «Шалчинінкяй» – повністю. Винятком у Медниках стануть дипломатичні автомобілі, які пропустять через КПП.
