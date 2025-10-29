Каллас пригрозила Беларуси новыми санкциями из-за запуска метеошаров над территорией Литвы

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас пригрозила Беларуси новыми санкциями после инцидентов с метеошарами, нарушившими воздушное пространство Литвы. Об этом она заявила 29 октября.
Главные тезисы
- Введение новых санкций ЕС против Беларуси грозит из-за инцидентов с метеошарами над Литвой, нарушившими воздушное пространство и угрожающими гражданской авиации.
- Провокации Беларуси противоречат заявлениям Лукашенко об улучшении отношений с Европейским Союзом, что вызывает возмущение в ЕС.
- Нарушения воздушного движения метеошарами ведут к финансовым потерям и создают угрозу для безопасности гражданской авиации, что недопустимо для ЕС.
ЕС угрожает Беларуси новыми санкциями
В своем заявлении Каллас подчеркнула, что Европейский Союз не потерпит провокаций против своих членов.
По словам Калласа, эти провокации противоречат заявлениям Лукашенко о его желании улучшить отношения с Европейским Союзом.
Каллас заявила о полной солидарности с Литвой и другими странами ЕС, ставшими мишенями белорусских гибридных атак.
Только в октябре литовские пограничники перехватили 65 воздушных шаров с контрабандой из Беларуси, а также пять дронов. За один день, 22 октября, было перехвачено 13 шаров.
Правительство Литвы 28 октября объявило о закрытии границы с Беларусью минимум на месяц. Пункт пропуска в «Медининкай» будет закрыт с некоторыми исключениями, а пункт пропуска «Шалчининкай» — полностью. Исключением в Медниках станут дипломатические автомобили, которые будут пропущены через КПП.
