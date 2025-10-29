Каллас пригрозила Беларуси новыми санкциями из-за запуска метеошаров над территорией Литвы
Каллас пригрозила Беларуси новыми санкциями из-за запуска метеошаров над территорией Литвы

Каллас
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас пригрозила Беларуси новыми санкциями после инцидентов с метеошарами, нарушившими воздушное пространство Литвы. Об этом она заявила 29 октября.

Главные тезисы

  • Введение новых санкций ЕС против Беларуси грозит из-за инцидентов с метеошарами над Литвой, нарушившими воздушное пространство и угрожающими гражданской авиации.
  • Провокации Беларуси противоречат заявлениям Лукашенко об улучшении отношений с Европейским Союзом, что вызывает возмущение в ЕС.
  • Нарушения воздушного движения метеошарами ведут к финансовым потерям и создают угрозу для безопасности гражданской авиации, что недопустимо для ЕС.

ЕС угрожает Беларуси новыми санкциями

В своем заявлении Каллас подчеркнула, что Европейский Союз не потерпит провокаций против своих членов.

Санкции против белорусского режима были введены (ранее — ред.), и ЕС готов принять дальнейшие надлежащие меры, если такие действия будут продолжаться. Мы не потерпим гибридные кампании, направленные против Европейского Союза или любой страны ЕС.

Кая Каллас

Кая Каллас

Высокая представительница ЕС по иностранным делам

По словам Калласа, эти провокации противоречат заявлениям Лукашенко о его желании улучшить отношения с Европейским Союзом.

Глава дипломатии блока отметила, что белорусские воздушные шары привели к нарушению воздушного движения, финансовым потерям для путешественников и аэропортов, а также создали угрозу для гражданской авиации.

Каллас заявила о полной солидарности с Литвой и другими странами ЕС, ставшими мишенями белорусских гибридных атак.

Только в октябре литовские пограничники перехватили 65 воздушных шаров с контрабандой из Беларуси, а также пять дронов. За один день, 22 октября, было перехвачено 13 шаров.

Правительство Литвы 28 октября объявило о закрытии границы с Беларусью минимум на месяц. Пункт пропуска в «Медининкай» будет закрыт с некоторыми исключениями, а пункт пропуска «Шалчининкай» — полностью. Исключением в Медниках станут дипломатические автомобили, которые будут пропущены через КПП.

