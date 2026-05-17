Каллас розкрила причину конфліктів між США та ЄС

На переконання очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, адміністрації США недолюблюють Європейський Союз саме через те, що він діє спільно і скоординовано.
Головні тези:
- ЄС може чинити опір США поки виступає єдиним фронтом.
- Однак розкол у блоці також можливий, якщо Штати зможуть переманити на свій бік окрех членів ЄС.
США вбачають в ЄС конкурента на міжнародній арені
Журналісти поцікавилися в дипломатки, які причини ворожості американської адміністрації до Європейського Союзу.
За її словами, річ у тім, що Білому дому простіше розвивати співпрацю з європейськими країнами у двосторонньому порядку.
Як вважає дипломатка, Білий дім не влаштовує сам факт існування Євросоюзу, оскільки він виступає єдиним фронтом, а не є групкою маленьких держав.
Зрозуміло, що влада США втрачає контроль над ситуацією та лютує через це.
На цьому тлі Каллас закликала членів ЄС утриматися від двосторонніх домовленостей зі США, які здатні послабити блок загалом.
