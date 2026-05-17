Каллас розкрила причину конфліктів між США та ЄС

На переконання очільниці європейської дипломатії Каї Каллас, адміністрації США недолюблюють Європейський Союз саме через те, що він діє спільно і скоординовано.

США вбачають в ЄС конкурента на міжнародній арені

Журналісти поцікавилися в дипломатки, які причини ворожості американської адміністрації до Європейського Союзу.

За її словами, річ у тім, що Білому дому простіше розвивати співпрацю з європейськими країнами у двосторонньому порядку.

Ми сильні, і, звичайно, легше мати справу з країнами, які набагато менші за вас, ніж з державами, які можуть бути рівними вам. Тож я думаю, що це і є головна проблема. Легко сказати кожній країні: "Знаєте, мої відносини з вами чудові, але зараз я не люблю Європейський Союз". Кая Каллас Глава європейської дипломатії

Як вважає дипломатка, Білий дім не влаштовує сам факт існування Євросоюзу, оскільки він виступає єдиним фронтом, а не є групкою маленьких держав.

Зрозуміло, що влада США втрачає контроль над ситуацією та лютує через це.

На цьому тлі Каллас закликала членів ЄС утриматися від двосторонніх домовленостей зі США, які здатні послабити блок загалом.