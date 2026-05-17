Каллас раскрыла причину конфликтов между США и ЕС

По убеждению главы европейской дипломатии Каи Каллас, администрации США недолюбливают Европейский Союз именно потому, что он действует совместно и скоординированно.
Главные тезисы
- ЕС может сопротивляться США пока выступает единым фронтом.
- Однако раскол в блоке также возможен, если Штаты смогут переманить на свою сторону членов ЕС.
США видят в ЕС конкурента на международной арене
Журналисты поинтересовались у дипломатками, какие причины враждебности американской администрации к Европейскому Союзу.
По ее словам, дело в том, что Белому дому проще развивать сотрудничество с европейскими странами в двустороннем порядке.
Как считает дипломат, Белый дом не устраивает сам факт существования Евросоюза, поскольку он выступает единым фронтом, а не группой маленьких государств.
Понятно, что власти США теряют контроль над ситуацией и злятся из-за этого.
На этом фоне Каллас призвала членов ЕС воздержаться от двусторонних договоренностей с США, способных ослабить блок в целом.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-