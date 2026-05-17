По убеждению главы европейской дипломатии Каи Каллас, администрации США недолюбливают Европейский Союз именно потому, что он действует совместно и скоординированно.

США видят в ЕС конкурента на международной арене

Журналисты поинтересовались у дипломатками, какие причины враждебности американской администрации к Европейскому Союзу.

По ее словам, дело в том, что Белому дому проще развивать сотрудничество с европейскими странами в двустороннем порядке.

Мы сильные, и, конечно, легче иметь дело со странами, которые намного меньше вас, чем с государствами, которые могут быть равны вам. Поэтому я думаю, что это и есть главная проблема. Легко сказать каждой стране: "Знаете, мои отношения с вами отличные, но сейчас я не люблю Европейский Союз". Кая Каллас Глава европейской дипломатии

Как считает дипломат, Белый дом не устраивает сам факт существования Евросоюза, поскольку он выступает единым фронтом, а не группой маленьких государств.

Понятно, что власти США теряют контроль над ситуацией и злятся из-за этого.

На этом фоне Каллас призвала членов ЕС воздержаться от двусторонних договоренностей с США, способных ослабить блок в целом.