Каллас заявила про виїзд посольства США з Києва — МЗС України спростувало
Категорія
Політика
Дата публікації

Каллас заявила про виїзд посольства США з Києва — МЗС України спростувало

Каллас
Read in English
Джерело:  NV

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що посольство США виїхало з України на тлі погроз Росії новими атаками по Києву. Водночас в МЗС України заперечують цю інформацію.

Головні тези:

  • Каллас заявила про виїзд посольства США з Києва через загрози атак Росії, але МЗС України спростувало цю інформацію.
  • Євросоюз та інші країни засудили російські погрози посольствам в Україні, але США не підтримали спільну заяву.

Каллас зробила неоднозначну заяву щодо посольства США в Україні

Вчора з України надійшла інформація, що всі посольства, за винятком одного, залишилися на місці. Це також свідчить про мужність співробітників цих посольств. Але так, всі європейські дипломати залишаються. Американці ж виїхали, — сказала Каллас під час спілкування із журналістами.

На запитання, як Євросоюз оцінює загрозу ударів по Києву та посольствах, дипломатка відповіла, що Росія вдається до таких дій, оскільки на полі бою «фактично не досягає успіхів».

Тому зараз вони посилюють терористичні атаки — інакше це й не назвеш — та сіють страх у суспільстві. Це не працювало роками, і я не думаю, що спрацює зараз.

Кая Каллас

Кая Каллас

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики

Пізніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі журналістам, що інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності.

Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин назвав ситуацію "дивною", адже Україна не має інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про Сполучені Штати.

Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю. Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали. В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють в Києві.

Пізніше посольство США у Києві заявило, що в їхній роботі немає змін. А повідомлення про інше є неправдивими.

Напередодні майже 50 країн-членів ООН засудили у спільній заяві російські погрози посольствам в Україні. Серед підписантів документа: європейські країни, Японія, Південна Корея та інші. Сполучені Штати не підтримали заяву.

24 травня війська РФ завдали найбільшого удару по Києву за кількістю пошкоджених локацій від початку війни — було понівечено близько 300 об'єктів, зокрема десятки багатоповерхівок, музеї, державні установи, заклади освіти, приміщення ТЦ, метро Лук’янівська тощо. Відомо про 91 постраждалого і двох загиблих людей, роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Каллас висміяла рішення Путіна провести парад 9 травня без військової техніки
Каллас
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Каллас розкрила причину конфліктів між США та ЄС
Каллас
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Каллас пояснила, навіщо Путін ударив "Орєшніком" по Україні
Каллас

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?