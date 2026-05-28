Каллас заявила про виїзд посольства США з Києва — МЗС України спростувало

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що посольство США виїхало з України на тлі погроз Росії новими атаками по Києву. Водночас в МЗС України заперечують цю інформацію.

Каллас зробила неоднозначну заяву щодо посольства США в Україні

Вчора з України надійшла інформація, що всі посольства, за винятком одного, залишилися на місці. Це також свідчить про мужність співробітників цих посольств. Але так, всі європейські дипломати залишаються. Американці ж виїхали, — сказала Каллас під час спілкування із журналістами.

На запитання, як Євросоюз оцінює загрозу ударів по Києву та посольствах, дипломатка відповіла, що Росія вдається до таких дій, оскільки на полі бою «фактично не досягає успіхів».

Тому зараз вони посилюють терористичні атаки — інакше це й не назвеш — та сіють страх у суспільстві. Це не працювало роками, і я не думаю, що спрацює зараз. Кая Каллас Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики

Пізніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі журналістам, що інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності.

Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин назвав ситуацію "дивною", адже Україна не має інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про Сполучені Штати.

Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю. Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали. В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють в Києві.

Пізніше посольство США у Києві заявило, що в їхній роботі немає змін. А повідомлення про інше є неправдивими.

Напередодні майже 50 країн-членів ООН засудили у спільній заяві російські погрози посольствам в Україні. Серед підписантів документа: європейські країни, Японія, Південна Корея та інші. Сполучені Штати не підтримали заяву.