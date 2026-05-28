Каллас заявила про виїзд посольства США з Києва — МЗС України спростувало

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що посольство США виїхало з України на тлі погроз Росії новими атаками по Києву. Водночас в МЗС України заперечують цю інформацію.
Головні тези:
- Каллас заявила про виїзд посольства США з Києва через загрози атак Росії, але МЗС України спростувало цю інформацію.
- Євросоюз та інші країни засудили російські погрози посольствам в Україні, але США не підтримали спільну заяву.
Каллас зробила неоднозначну заяву щодо посольства США в Україні
На запитання, як Євросоюз оцінює загрозу ударів по Києву та посольствах, дипломатка відповіла, що Росія вдається до таких дій, оскільки на полі бою «фактично не досягає успіхів».
Пізніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі журналістам, що інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності.
Радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин назвав ситуацію "дивною", адже Україна не має інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про Сполучені Штати.
Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю. Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали. В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють в Києві.
Пізніше посольство США у Києві заявило, що в їхній роботі немає змін. А повідомлення про інше є неправдивими.
Напередодні майже 50 країн-членів ООН засудили у спільній заяві російські погрози посольствам в Україні. Серед підписантів документа: європейські країни, Японія, Південна Корея та інші. Сполучені Штати не підтримали заяву.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-