Каллас заявила о выезде посольства США из Киева — МИД Украины опровергло

Высокая представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что посольство США выехало из Украины на фоне угроз России новыми атаками по Киеву. В то же время в МИД Украины отрицают эту информацию.

Каллас сделала неоднозначное заявление насчет посольства США в Украине

Вчера из Украины поступила информация, что все посольства, за исключением одного, остались на месте. Это также свидетельствует о мужестве сотрудников этих посольств. Но да, все европейские дипломаты остаются. Американцы же уехали, — сказала Каллас во время общения с журналистами.

На вопрос, как Евросоюз оценивает угрозу ударов по Киеву и посольствам, дипломат ответила, что Россия предпринимает такие действия, поскольку на поле боя «фактически не добивается успехов».

Поэтому сейчас они усиливают террористические атаки — иначе это и не назовешь — и сеют страх в обществе. Это не работало годами, и я не думаю, что сработает сейчас. Кая Каллас Высокая представительница ЕС по внешней политике

Позже представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в комментарии журналистам, что информация о выезде посольства США не соответствует действительности.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал ситуацию "странной", ведь Украина не должна интерпретировать слова руководительницы дипломатии ЕС о Соединенных Штатах.

Возможно, имелось в виду обстоятельства перед тем ударом в ночь на воскресенье. Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали. В любом случае Украина благодарна всем посольствам, работающим в Киеве.

Позднее Посольство США в Украине заявило, что в их работе нет никаких изменений. А все другие сообщения не соответствують действительности.

Накануне около 50 стран-членов ООН осудили в совместном заявлении российские угрозы посольствам в Украине. Среди подписавшихся документов: европейские страны, Япония, Южная Корея и другие. Соединенные Штаты не поддержали заявление.