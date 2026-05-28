Каллас заявила о выезде посольства США из Киева — МИД Украины опровергло

Высокая представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что посольство США выехало из Украины на фоне угроз России новыми атаками по Киеву. В то же время в МИД Украины отрицают эту информацию.
Главные тезисы
- Кая Каллас заявила о выезде посольства США из Украины из-за угроз России, но МИД Украины опроверг информацию.
- Украина благодарит все посольства, работающие в Киеве, включая американское, несмотря на разногласия по данному вопросу.
Каллас сделала неоднозначное заявление насчет посольства США в Украине
На вопрос, как Евросоюз оценивает угрозу ударов по Киеву и посольствам, дипломат ответила, что Россия предпринимает такие действия, поскольку на поле боя «фактически не добивается успехов».
Позже представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в комментарии журналистам, что информация о выезде посольства США не соответствует действительности.
Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал ситуацию "странной", ведь Украина не должна интерпретировать слова руководительницы дипломатии ЕС о Соединенных Штатах.
Возможно, имелось в виду обстоятельства перед тем ударом в ночь на воскресенье. Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали. В любом случае Украина благодарна всем посольствам, работающим в Киеве.
Позднее Посольство США в Украине заявило, что в их работе нет никаких изменений. А все другие сообщения не соответствують действительности.
Накануне около 50 стран-членов ООН осудили в совместном заявлении российские угрозы посольствам в Украине. Среди подписавшихся документов: европейские страны, Япония, Южная Корея и другие. Соединенные Штаты не поддержали заявление.
