Каллас заявила о выезде посольства США из Киева — МИД Украины опровергло
Категория
Политика
Дата публикации

Каллас заявила о выезде посольства США из Киева — МИД Украины опровергло

Каллас
Read in English
Читати українською
Источник:  NV

Высокая представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что посольство США выехало из Украины на фоне угроз России новыми атаками по Киеву. В то же время в МИД Украины отрицают эту информацию.

Главные тезисы

  • Кая Каллас заявила о выезде посольства США из Украины из-за угроз России, но МИД Украины опроверг информацию.
  • Украина благодарит все посольства, работающие в Киеве, включая американское, несмотря на разногласия по данному вопросу.

Каллас сделала неоднозначное заявление насчет посольства США в Украине

Вчера из Украины поступила информация, что все посольства, за исключением одного, остались на месте. Это также свидетельствует о мужестве сотрудников этих посольств. Но да, все европейские дипломаты остаются. Американцы же уехали, — сказала Каллас во время общения с журналистами.

На вопрос, как Евросоюз оценивает угрозу ударов по Киеву и посольствам, дипломат ответила, что Россия предпринимает такие действия, поскольку на поле боя «фактически не добивается успехов».

Поэтому сейчас они усиливают террористические атаки — иначе это и не назовешь — и сеют страх в обществе. Это не работало годами, и я не думаю, что сработает сейчас.

Кая Каллас

Кая Каллас

Высокая представительница ЕС по внешней политике

Позже представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в комментарии журналистам, что информация о выезде посольства США не соответствует действительности.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал ситуацию "странной", ведь Украина не должна интерпретировать слова руководительницы дипломатии ЕС о Соединенных Штатах.

Возможно, имелось в виду обстоятельства перед тем ударом в ночь на воскресенье. Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали. В любом случае Украина благодарна всем посольствам, работающим в Киеве.

Позднее Посольство США в Украине заявило, что в их работе нет никаких изменений. А все другие сообщения не соответствують действительности.

Накануне около 50 стран-членов ООН осудили в совместном заявлении российские угрозы посольствам в Украине. Среди подписавшихся документов: европейские страны, Япония, Южная Корея и другие. Соединенные Штаты не поддержали заявление.

24 мая войска РФ нанесли наибольший удар по Киеву по количеству поврежденных локаций с начала войны — было изуродовано около 300 объектов, в том числе десятки многоэтажек, музеи, государственные учреждения, учебные заведения, помещения ТЦ, метро Лукьяновская и т.д. Известно о 91 пострадавшем и двух погибших людях, работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Каллас высмеяла решение Путина провести парад 9 мая без военной техники
Каллас
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Каллас раскрыла причину конфликтов между США и ЕС
Каллас
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Каллас объяснила, зачем Путин ударил "Орешником" по Украине
Каллас знает, зачем Путин снова применил "Орешник"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?