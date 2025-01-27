Каллас закликала ЄС надати Україні більш потужну військову підтримку

Голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас підкреслила, що наразі ЄС є найбільшим донором для України, але ЗСУ потребують більшої військової допомоги для того, щоб зупинити просування росіян на захід.
Головні тези:
- Кая Каллас закликала ЄС надати Україні більше військової допомоги для зупинення просування росіян.
- Україні потрібні більше боєприпасів, протиповітряної оборони та тренування для солдатів, щоб зміцнити обороноздатність.
- Європейський Союз продовжив санкції проти Росії, що є важливим кроком у позбавленні Москви доходів для фінансування війни.
- Надання більшої військової підтримки для України також сприятиме зміцненню безпеки на широкий загал.
Каллас закликала ЄС більше підтримувати Україну
На пресконференції в Брюсселі Каллас разом з міністрами закордонних справ обговорила, зокрема й безпеку України, для якої Європа, за її совами, є найбільшим міжнародним донором.
Вона підтримала сьогоднішнє рішення європейських міністрів продовжити санкції проти Росії, вказавши, що це допоможе позбавити російського диктатора Володимира Путіна доходів, які він використовує для ведення війни.
Більше військової допомоги для України і застосування потужних санкцій проти Росії є двома сторонами однієї монети. Надання більшої військової підтримки для України є дуже важливим для нашої власної безпеки також.
В ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти РФ
27 січня міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі Брюсселі у форматі Ради ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії
Про це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.
Європейський Союз поновлює чинні санкції проти Росії кожні 6 місяців — для цього потрібні голоси всіх 27 держав блоку.
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