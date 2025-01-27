Каллас закликала ЄС надати Україні більш потужну військову підтримку

Голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас підкреслила, що наразі ЄС є найбільшим донором для України, але ЗСУ потребують більшої військової допомоги для того, щоб зупинити просування росіян на захід.

Каллас закликала ЄС більше підтримувати Україну

На пресконференції в Брюсселі Каллас разом з міністрами закордонних справ обговорила, зокрема й безпеку України, для якої Європа, за її совами, є найбільшим міжнародним донором.

Ми надали загалом більш як 134 млрд євро, але є очевидним, що Україна потребує більше. Лінія фронту переміщується на захід, але вона має рухатися на Схід. Україні потрібно більше боєприпасів, більше протиповітряної оборони, більше тренування для солдатів. Саме це міністр закордонних справ (України — ред.) Сибіга підтвердив сьогодні під час відеоконференції. Кая Каллас Голова зовнішньополітичної служби ЄС

Вона підтримала сьогоднішнє рішення європейських міністрів продовжити санкції проти Росії, вказавши, що це допоможе позбавити російського диктатора Володимира Путіна доходів, які він використовує для ведення війни.

Більше військової допомоги для України і застосування потужних санкцій проти Росії є двома сторонами однієї монети. Надання більшої військової підтримки для України є дуже важливим для нашої власної безпеки також.

В ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти РФ

27 січня міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі Брюсселі у форматі Ради ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії

Про це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Європа виконує: Міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це продовжить позбавляти Москву доходів для фінансування її війни. Росія має заплатити за шкоду, яку вона завдає. Поширити

Європейський Союз поновлює чинні санкції проти Росії кожні 6 місяців — для цього потрібні голоси всіх 27 держав блоку.