Каллас призвала ЕС предоставить Украине более мощную военную поддержку

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас подчеркнула, что сейчас ЕС является крупнейшим донором для Украины, но ВСУ нуждаются в большей военной помощи для того, чтобы остановить продвижение россиян на запад.

Каллас призвала ЕС больше поддерживать Украину

На пресс-конференции в Брюсселе Каллас вместе с министрами иностранных дел обсудила, в том числе и безопасность Украины, для которой Европа, по ее совам, является крупнейшим международным донором.

Мы предоставили в общей сложности более 134 млрд евро, но очевидно, что Украина нуждается больше. Линия фронта перемещается к западу, но она должна двигаться к востоку. Украине нужно больше боеприпасов, больше противовоздушной обороны, больше тренировки для солдат. Именно это министр иностранных дел (Украина — ред.) Сибига подтвердил сегодня во время видеоконференции. Кая Каллас Глава внешнеполитической службы ЕС

Она поддержала сегодняшнее решение европейских министров продлить санкции против России, указав, что это поможет лишить российского диктатора Владимира Путина доходы, которые он использует для ведения войны.

Больше военной помощи для Украины и применение мощных санкций против России являются двумя сторонами одной монеты. Оказание большей военной поддержки для Украины очень важно для нашей собственной безопасности тоже.

В ЕС приняли решение продлить санкции против РФ

27 января министры иностранных дел стран ЕС во время встречи Брюсселе в формате Совета ЕС приняли решение продлить санкции против России

Об этом заявила Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Европа выполняет: Министры иностранных дел ЕС только согласились снова продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования войны. Россия должна заплатить за вред, который он наносит. Поделиться

Европейский Союз возобновляет действующие санкции против России каждые 6 месяцев — для этого требуются голоса всех 27 государств блока.