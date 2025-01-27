Каллас призвала ЕС предоставить Украине более мощную военную поддержку

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас подчеркнула, что сейчас ЕС является крупнейшим донором для Украины, но ВСУ нуждаются в большей военной помощи для того, чтобы остановить продвижение россиян на запад.
Главные тезисы
- Кая Каллас подчеркнула необходимость увеличения военной помощи для Украины для остановки продвижения российских войск на запад.
- Предоставление большей военной поддержки для Украины способствует укреплению безопасности на широкие массы и приведет к перемещению линии фронта к востоку.
- Продление санкций ЕС против России поможет лишить Москву доходов, используемых для финансирования войны, и навредит диктатору Владимиру Путину.
- Увеличение военной помощи для Украины и применение мощных санкций против России играют важную роль в обеспечении безопасности не только для Украины, но и для стран Евросоюза.
- Решение Евросоюза продлить санкции против России свидетельствует о желании наказать Россию за ведение войны и продолжает ограничивать ее возможности.
Каллас призвала ЕС больше поддерживать Украину
На пресс-конференции в Брюсселе Каллас вместе с министрами иностранных дел обсудила, в том числе и безопасность Украины, для которой Европа, по ее совам, является крупнейшим международным донором.
Она поддержала сегодняшнее решение европейских министров продлить санкции против России, указав, что это поможет лишить российского диктатора Владимира Путина доходы, которые он использует для ведения войны.
Больше военной помощи для Украины и применение мощных санкций против России являются двумя сторонами одной монеты. Оказание большей военной поддержки для Украины очень важно для нашей собственной безопасности тоже.
В ЕС приняли решение продлить санкции против РФ
27 января министры иностранных дел стран ЕС во время встречи Брюсселе в формате Совета ЕС приняли решение продлить санкции против России
Об этом заявила Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Европейский Союз возобновляет действующие санкции против России каждые 6 месяцев — для этого требуются голоса всех 27 государств блока.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-