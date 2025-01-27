Каллас призвала ЕС предоставить Украине более мощную военную поддержку
Категория
Мир
Дата публикации

Каллас призвала ЕС предоставить Украине более мощную военную поддержку

Каллас
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Источник:  Укринформ

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас подчеркнула, что сейчас ЕС является крупнейшим донором для Украины, но ВСУ нуждаются в большей военной помощи для того, чтобы остановить продвижение россиян на запад.

Главные тезисы

  • Кая Каллас подчеркнула необходимость увеличения военной помощи для Украины для остановки продвижения российских войск на запад.
  • Предоставление большей военной поддержки для Украины способствует укреплению безопасности на широкие массы и приведет к перемещению линии фронта к востоку.
  • Продление санкций ЕС против России поможет лишить Москву доходов, используемых для финансирования войны, и навредит диктатору Владимиру Путину.
  • Увеличение военной помощи для Украины и применение мощных санкций против России играют важную роль в обеспечении безопасности не только для Украины, но и для стран Евросоюза.
  • Решение Евросоюза продлить санкции против России свидетельствует о желании наказать Россию за ведение войны и продолжает ограничивать ее возможности.

Каллас призвала ЕС больше поддерживать Украину

На пресс-конференции в Брюсселе Каллас вместе с министрами иностранных дел обсудила, в том числе и безопасность Украины, для которой Европа, по ее совам, является крупнейшим международным донором.

Мы предоставили в общей сложности более 134 млрд евро, но очевидно, что Украина нуждается больше. Линия фронта перемещается к западу, но она должна двигаться к востоку. Украине нужно больше боеприпасов, больше противовоздушной обороны, больше тренировки для солдат. Именно это министр иностранных дел (Украина — ред.) Сибига подтвердил сегодня во время видеоконференции.

Кая Каллас

Кая Каллас

Глава внешнеполитической службы ЕС

Она поддержала сегодняшнее решение европейских министров продлить санкции против России, указав, что это поможет лишить российского диктатора Владимира Путина доходы, которые он использует для ведения войны.

Больше военной помощи для Украины и применение мощных санкций против России являются двумя сторонами одной монеты. Оказание большей военной поддержки для Украины очень важно для нашей собственной безопасности тоже.

В ЕС приняли решение продлить санкции против РФ

27 января министры иностранных дел стран ЕС во время встречи Брюсселе в формате Совета ЕС приняли решение продлить санкции против России

Об этом заявила Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Европа выполняет: Министры иностранных дел ЕС только согласились снова продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования войны. Россия должна заплатить за вред, который он наносит.

Европейский Союз возобновляет действующие санкции против России каждые 6 месяцев — для этого требуются голоса всех 27 государств блока.

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