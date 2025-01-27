Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны ЕС объединить усилия с новой администрацией США по усилению санкционного давления на Россию. В частности, продлить действующие санкции и одобрить новые ограничения.
Главные тезисы
- Андрей Сибига призвал ЕС усилить санкционное давление на Россию с целью продления действующих ограничений и введения новых мер в различных отраслях экономики.
- Министр выразил важность укрепления Украины в военной, экономической и политической сферах для членства в ЕС и НАТО.
- Сибига подчеркнул необходимость ужесточения санкций в отношении России в различных секторах, таких как банковский сектор, теневой флот, металлургия, энергетика и ИТ.
- Министр призвал европейских партнеров увеличить инвестиции в украинскую оборонную промышленность для обеспечения общей безопасности в регионе.
- Андрей Сибига обратился к европейским союзникам с призывом использовать все доступные инструменты для остановки российской агрессии и демонстрации ответственности за совершаемые преступления.
Сибига призвал ЕС и США объединить санкционное давление на Россию
27 января Сибига принял онлайн-участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, где выразил благодарность европейским партнерам за их всестороннюю поддержку Украины.
Министр призвал европейских союзников объединить усилия с новой администрацией США для усиления санкционного давления на агрессора: продлить действующие санкционные режимы и одобрить новые ограничения в отношении дополнительных отраслей российской экономики и контрагентов.
Он отдельно проинформировал европейских партнеров об очередных зверских расстрелах российскими оккупантами украинских военнопленных. Он подчеркнул, что эти российские преступления стали системными.
Эти зверства свидетельствуют о подлинной сути российского режима. Призываю вас использовать все имеющиеся инструменты для того, чтобы остановить их и продемонстрировать России, что за каждое преступление будет ответственность.
Глава МИД в очередной раз призвал европейских партнеров к соблюдению принципа "мир благодаря силе" для противодействия российской агрессии. Одним из его ключевых компонентов Андрей Сибига назвал дальнейшее усиление давления на Россию из-за санкций, изоляции и ежедневного повышения цены войны для агрессора.
Глава МИД приветствовал решимость нового Президента США Дональда Трампа в его стремлении положить конец российской агрессии против Украины и призвал европейских союзников к совместной работе по восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.
Он отметил важность сохранения принципов "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы" для достижения этой цели.
Сибига также выразил благодарность европейским партнерам за всю оказанную нашему государству поддержку, назвав его "историческим примером солидарности и единства". Он также призвал европейских союзников продолжать и масштабировать инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
Санкции ЕС против России
После полномасштабного вторжения в Украину ЕС ввел санкции против России. Они были ориентированы на изоляцию РФ и ослабление её экономического и военного потенциала.
В частности, ЕС ввел уже 15 пакетов санкций против России. Они включают в себя широкий спектр мероприятий: от финансовых ограничений до запрета экспорта высокотехнологичных товаров, включая микрочипы, авиационное оборудование и передовые технологии.
В то же время Венгрия пыталась шантажировать ЕС, угрожая заблокировать решение о продлении санкций против России.
По информации Politico, Будапешт в последний момент все же согласился одобрить решение.
27 января министры иностранных дел стран Европейского Союза поддержали продление санкций против России.
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