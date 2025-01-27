Сибига призвал ЕС усилить санкционное давление на Россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны ЕС объединить усилия с новой администрацией США по усилению санкционного давления на Россию. В частности, продлить действующие санкции и одобрить новые ограничения.

Сибига призвал ЕС и США объединить санкционное давление на Россию

27 января Сибига принял онлайн-участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, где выразил благодарность европейским партнерам за их всестороннюю поддержку Украины.

Министр призвал европейских союзников объединить усилия с новой администрацией США для усиления санкционного давления на агрессора: продлить действующие санкционные режимы и одобрить новые ограничения в отношении дополнительных отраслей российской экономики и контрагентов.

Действующие санкции против РФ должны быть продолжены и усилены. Это также полностью отвечает подходу новой администрации США. Следующий, 16-й пакет санкций ЕС должен быть как можно сильнее. Банковский сектор, теневой флот, металлургия, энергетика, ИТ и другие сектора. Можно сделать гораздо больше для ужесточения санкций. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Он отдельно проинформировал европейских партнеров об очередных зверских расстрелах российскими оккупантами украинских военнопленных. Он подчеркнул, что эти российские преступления стали системными.

Эти зверства свидетельствуют о подлинной сути российского режима. Призываю вас использовать все имеющиеся инструменты для того, чтобы остановить их и продемонстрировать России, что за каждое преступление будет ответственность.

Глава МИД в очередной раз призвал европейских партнеров к соблюдению принципа "мир благодаря силе" для противодействия российской агрессии. Одним из его ключевых компонентов Андрей Сибига назвал дальнейшее усиление давления на Россию из-за санкций, изоляции и ежедневного повышения цены войны для агрессора.

Еще один важный элемент — это укрепление Украины в военной, экономической и политической сферах, предоставление четких и долгосрочных гарантий безопасности на пути к членству в ЕС и НАТО. Поделиться

Глава МИД приветствовал решимость нового Президента США Дональда Трампа в его стремлении положить конец российской агрессии против Украины и призвал европейских союзников к совместной работе по восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Он отметил важность сохранения принципов "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы" для достижения этой цели.

Сибига также выразил благодарность европейским партнерам за всю оказанную нашему государству поддержку, назвав его "историческим примером солидарности и единства". Он также призвал европейских союзников продолжать и масштабировать инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Инвестируя сегодня в украинское производство оружия, вы инвестируете в безопасность Украины и всю Европу. Поделиться

Санкции ЕС против России

После полномасштабного вторжения в Украину ЕС ввел санкции против России. Они были ориентированы на изоляцию РФ и ослабление её экономического и военного потенциала.

В частности, ЕС ввел уже 15 пакетов санкций против России. Они включают в себя широкий спектр мероприятий: от финансовых ограничений до запрета экспорта высокотехнологичных товаров, включая микрочипы, авиационное оборудование и передовые технологии.

В то же время Венгрия пыталась шантажировать ЕС, угрожая заблокировать решение о продлении санкций против России.

По информации Politico, Будапешт в последний момент все же согласился одобрить решение.

27 января министры иностранных дел стран Европейского Союза поддержали продление санкций против России.