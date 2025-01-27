В ЕС поддержали продление санкций против России

Министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение о продлении санкций против России.
Главные тезисы
- Министры иностранных дел стран ЕС поддержали решение о продлении санкций против России, что погрузится Москву в финансовые ограничения.
- Трамп заинтересован в усилении давления на Россию и Китай, что может повлиять на международные отношения и позиции стран.
- Возвращение решительного Дональда Трампа в высокие должности в США пугает политических лидеров мира, в частности, Путина и Си, спровоцируя новые динамики в геополитической сфере.
- Экономическое давление на Москву из-за санкций от европейских и американских партнеров приведет к усложнению ситуации в регионе и мире.
- Поддержка санкций против России и Китая является важным шагом в поддержке международной безопасности и поддержании агрессивных политических действий стран.
Министры ЕС поддержали продление санкций против РФ
Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025
This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.
Russia needs to pay for the damage they are causing.
Она также подчеркнула, что ограничительные меры будут и дальше лишать Москву финансовых ресурсов для ведения войны, подчеркнув, что агрессор должен понести ответственность за нанесенные разрушения.
Трамп заинтересован в усилении давления на Россию
Журналист и политический обозреватель Бен Марлоу обращает внимание на то, что через несколько часов после инаугурации Трампа, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.
В ходе нее они договорились вывести сотрудничество России и Китая на "новый уровень".
Что интересно, это странное "стечение обстоятельств" в Кремле пытаются представить как случайность.
По словам Бена Марлоу, на самом деле возвращение решительного Дональда Трампа, цель которого воскресить американскую силу в мире, пугает Путина и Си.
Ни для кого не секрет, что новый президент США уже пригрозил Пекину пошлинами, назвав его "нарушителем", а Кремлю заявил, что его ждут "большие проблемы", если война против Украины не будет остановлена.
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