В ЕС поддержали продление санкций против России
Категория
Мир
Дата публикации

В ЕС поддержали продление санкций против России

В ЕС поддержали продление санкций против России
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Источник:  online.ua

Министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение о продлении санкций против России.

Главные тезисы

  • Министры иностранных дел стран ЕС поддержали решение о продлении санкций против России, что погрузится Москву в финансовые ограничения.
  • Трамп заинтересован в усилении давления на Россию и Китай, что может повлиять на международные отношения и позиции стран.
  • Возвращение решительного Дональда Трампа в высокие должности в США пугает политических лидеров мира, в частности, Путина и Си, спровоцируя новые динамики в геополитической сфере.
  • Экономическое давление на Москву из-за санкций от европейских и американских партнеров приведет к усложнению ситуации в регионе и мире.
  • Поддержка санкций против России и Китая является важным шагом в поддержке международной безопасности и поддержании агрессивных политических действий стран.

Министры ЕС поддержали продление санкций против РФ

Европа действует: министры иностранных дел ЕС только согласились снова продлить санкции против России, — написала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она также подчеркнула, что ограничительные меры будут и дальше лишать Москву финансовых ресурсов для ведения войны, подчеркнув, что агрессор должен понести ответственность за нанесенные разрушения.

Трамп заинтересован в усилении давления на Россию

Журналист и политический обозреватель Бен Марлоу обращает внимание на то, что через несколько часов после инаугурации Трампа, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

В ходе нее они договорились вывести сотрудничество России и Китая на "новый уровень".

Что интересно, это странное "стечение обстоятельств" в Кремле пытаются представить как случайность.

По словам Бена Марлоу, на самом деле возвращение решительного Дональда Трампа, цель которого воскресить американскую силу в мире, пугает Путина и Си.

Ни для кого не секрет, что новый президент США уже пригрозил Пекину пошлинами, назвав его "нарушителем", а Кремлю заявил, что его ждут "большие проблемы", если война против Украины не будет остановлена.

Введение санкций против Китая — это одно дело, но экономическое давление на Москву, продолжающее войну у европейских границ, станет ярким доказательством восстановленного могущества США, — подчеркнул Марлоу.

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