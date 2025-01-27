В ЕС поддержали продление санкций против России

Министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение о продлении санкций против России.

Министры ЕС поддержали продление санкций против РФ

Европа действует: министры иностранных дел ЕС только согласились снова продлить санкции против России, — написала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Поделиться

Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.



This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.



Russia needs to pay for the damage they are causing. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025

Она также подчеркнула, что ограничительные меры будут и дальше лишать Москву финансовых ресурсов для ведения войны, подчеркнув, что агрессор должен понести ответственность за нанесенные разрушения.

Трамп заинтересован в усилении давления на Россию

Журналист и политический обозреватель Бен Марлоу обращает внимание на то, что через несколько часов после инаугурации Трампа, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

В ходе нее они договорились вывести сотрудничество России и Китая на "новый уровень".

Что интересно, это странное "стечение обстоятельств" в Кремле пытаются представить как случайность.

По словам Бена Марлоу, на самом деле возвращение решительного Дональда Трампа, цель которого воскресить американскую силу в мире, пугает Путина и Си.

Ни для кого не секрет, что новый президент США уже пригрозил Пекину пошлинами, назвав его "нарушителем", а Кремлю заявил, что его ждут "большие проблемы", если война против Украины не будет остановлена.