У ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії.

Міністри ЄС підтримали продовження санкцій проти РФ

Європа діє: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії, — написала високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Поширити

Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.



This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.



Russia needs to pay for the damage they are causing. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025

Вона також наголосила, що обмежувальні заходи й надалі позбавлятимуть Москву фінансових ресурсів для ведення війни, підкресливши, що агресор має понести відповідальність за завдані руйнування.

Трамп зацікавлений у посиленні тиску на Росію

Журналіст та політичний оглядач Бен Марлоу звертає увагу на те, що за кілька годин після інавгурації Трампа, Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

Під час неї вони домовилися вивести співпрацю Росії та Китаю на "новий рівень".

Що цікаво, цей дивний “збіг обставин” у Кремлі намагаються представити як випадковість.

За словами Бена Марлоу, насправді повернення рішучого Дональда Трампа, який має на меті воскресити американську силу у світі, лякає Путіна та Сі.

Ні для кого не секрет, що новий президент США уже пригрозив Пекіну митами, назвавши його "порушником", а Кремлю заявив, що на нього чекають "великі проблеми", якщо війна проти України не буде зупинена.