У ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії.
Головні тези:
- Міністри закордонних справ країн ЄС підтримали рішення про подовження санкцій проти Росії, що порине Москву у фінансові обмеження.
- Трамп зацікавлений у посиленні тиску на Росію та Китай, що може вплинути на міжнародні відносини та позиції країн.
- Повернення рішучого Дональда Трампа в високі посади в США лякає політичних лідерів світу, зокрема Путіна та Сі, спровоковуючи нові динаміки у геополітичній сфері.
- Економічний тиск на Москву через санкції від європейських та американських партнерів призведе до ускладнення ситуації в регіоні та світі.
- Підтримка санкцій проти Росії та Китаю є важливим кроком у підтримці міжнародної безпеки та утриманні агресивних політичних дій країн.
Міністри ЄС підтримали продовження санкцій проти РФ
Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025
This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.
Russia needs to pay for the damage they are causing.
Вона також наголосила, що обмежувальні заходи й надалі позбавлятимуть Москву фінансових ресурсів для ведення війни, підкресливши, що агресор має понести відповідальність за завдані руйнування.
Трамп зацікавлений у посиленні тиску на Росію
Журналіст та політичний оглядач Бен Марлоу звертає увагу на те, що за кілька годин після інавгурації Трампа, Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.
Під час неї вони домовилися вивести співпрацю Росії та Китаю на "новий рівень".
Що цікаво, цей дивний “збіг обставин” у Кремлі намагаються представити як випадковість.
За словами Бена Марлоу, насправді повернення рішучого Дональда Трампа, який має на меті воскресити американську силу у світі, лякає Путіна та Сі.
Ні для кого не секрет, що новий президент США уже пригрозив Пекіну митами, назвавши його "порушником", а Кремлю заявив, що на нього чекають "великі проблеми", якщо війна проти України не буде зупинена.
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