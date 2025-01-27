У ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії
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У ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії

У ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії
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Джерело:  online.ua

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії.

Головні тези:

  • Міністри закордонних справ країн ЄС підтримали рішення про подовження санкцій проти Росії, що порине Москву у фінансові обмеження.
  • Трамп зацікавлений у посиленні тиску на Росію та Китай, що може вплинути на міжнародні відносини та позиції країн.
  • Повернення рішучого Дональда Трампа в високі посади в США лякає політичних лідерів світу, зокрема Путіна та Сі, спровоковуючи нові динаміки у геополітичній сфері.
  • Економічний тиск на Москву через санкції від європейських та американських партнерів призведе до ускладнення ситуації в регіоні та світі.
  • Підтримка санкцій проти Росії та Китаю є важливим кроком у підтримці міжнародної безпеки та утриманні агресивних політичних дій країн.

Міністри ЄС підтримали продовження санкцій проти РФ

Європа діє: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії, — написала високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Вона також наголосила, що обмежувальні заходи й надалі позбавлятимуть Москву фінансових ресурсів для ведення війни, підкресливши, що агресор має понести відповідальність за завдані руйнування.

Трамп зацікавлений у посиленні тиску на Росію

Журналіст та політичний оглядач Бен Марлоу звертає увагу на те, що за кілька годин після інавгурації Трампа, Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

Під час неї вони домовилися вивести співпрацю Росії та Китаю на "новий рівень".

Що цікаво, цей дивний “збіг обставин” у Кремлі намагаються представити як випадковість.

За словами Бена Марлоу, насправді повернення рішучого Дональда Трампа, який має на меті воскресити американську силу у світі, лякає Путіна та Сі.

Ні для кого не секрет, що новий президент США уже пригрозив Пекіну митами, назвавши його "порушником", а Кремлю заявив, що на нього чекають "великі проблеми", якщо війна проти України не буде зупинена.

Запровадження санкцій проти Китаю — це одна справа, але економічний тиск на Москву, яка продовжує війну біля європейських кордонів, стане яскравим доказом відновленої могутності США, — наголосив Марлоу.

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