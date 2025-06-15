Камбосос уперше відреагував на свою поразку від Гітчінса

Австралійський професійний боксер Джордж Камбосос все-таки вирішив поділитися своїми емоціями та переживаннями після гучної поразки чемпіону світу за версією IBF Річардсону Гітчінсу.
Головні тези:
- Камбосос заявив, що не боїться битися з найкращими боксерами.
- Поєдинок з Гітчінсом став для австралійця великим випробуванням після перемоги над Джейком Віллі.
Камбосос виступив з першою заявою
На переконання австралійського боксера, Гітчінс — справді чудовий боєць.
Окрім того, Джордж Камбосос відверто зізнався, що щиро вірив у свою перемогу, однак все одно з гідністю змирився з поразкою.
Що важливо розуміти, кілька місяців тому Камбосос переміг Джейка Віллі на вечорі боксу в Австралії.
Глядачі мали змогу насолодитися усіма 12 раундами, які завершилися одноголосним рішенням суддів — 117:111, 117:111, 115:113.
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