Камбосос уперше відреагував на свою поразку від Гітчінса
Категорія
Спорт
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Камбосос уперше відреагував на свою поразку від Гітчінса

Камбосос виступив з першою заявою
Джерело:  online.ua

Австралійський професійний боксер Джордж Камбосос все-таки вирішив поділитися своїми емоціями та переживаннями після гучної поразки чемпіону світу за версією IBF Річардсону Гітчінсу.

Головні тези:

  • Камбосос заявив, що не боїться битися з найкращими боксерами.
  • Поєдинок з Гітчінсом став для австралійця великим випробуванням після перемоги над Джейком Віллі.

Камбосос виступив з першою заявою

На переконання австралійського боксера, Гітчінс  — справді чудовий боєць.

Окрім того, Джордж Камбосос відверто зізнався, що щиро вірив у свою перемогу, однак все одно з гідністю змирився з поразкою.

Це був чудовий удар по корпусу. Я зміг піднятись, але рефері має свою роботу. Перемоги, нічиї, поразки — яка різниця? Бийтесь проти кращих і не підбирайте собі легких суперників.

Джордж Камбосос

Джордж Камбосос

Австралійський професійний боксер

Фото: facebook.com/GeorgeFerociousKambososjr

Що важливо розуміти, кілька місяців тому Камбосос переміг Джейка Віллі на вечорі боксу в Австралії.

Глядачі мали змогу насолодитися усіма 12 раундами, які завершилися одноголосним рішенням суддів — 117:111, 117:111, 115:113.

До цього австралієць востаннє бився у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.

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