Тайсон Ф'юрі натякнув на повернення в бокс — відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

Тайсон Ф'юрі натякнув на повернення в бокс — відео

Ф'юрі довго не відпочивав
Джерело:  The Ring

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) заінтригував новим відео, яке він опублікував у соціальних мережах. Фанати боксера припустили, що незабаром знову побачать його на рингу.

Головні тези:

  • Тайсон показав відео із залу разом зі своїм тренером Шугаром-Гіллом Стюардом.
  • На переконання шанувальників, це означає лише одне - його повернення у великий бокс.

Ф'юрі довго не відпочивав

Журналісти звернули увагу на те, що 36-річний британець опублікував короткий допис в Instagram із залу.

На ньому він з'явився разом зі своїм тренером Шугаром-Гіллом Стюардом.

Прямо зараз я в залі. Випадково натрапив на когось, кого ви можете знати. Ви знаєте, що буде далі?, — поцікавився у своїх фанатів Тайсон Ф’юрі.

Що важливо розуміти, після другої поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО) колишній чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри.

Не можна ігнорувати той факт у квітні 2022 року Ф'юрі вже публічно заявляв про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом.

Однак минуло не так багато часу, і британець повернувся на ринг.

У 2024 році він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик.

Жодного разу британцю не вдалося вибороти перемогу.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Будуть проблеми". Непереможний Кабайєл кинув виклик Усику
Кабайєл готовий битися з Усиком
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик — Дюбуа. Відома офіційна дата реваншу
Що відомо про майбутній реванш Усика та Дюбуа
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Дюбуа штовхнув Усика на "битві поглядів" — відео
Дюбуа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?