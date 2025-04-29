Тайсон Ф'юрі натякнув на повернення в бокс — відео

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) заінтригував новим відео, яке він опублікував у соціальних мережах. Фанати боксера припустили, що незабаром знову побачать його на рингу.
Головні тези:
- Тайсон показав відео із залу разом зі своїм тренером Шугаром-Гіллом Стюардом.
- На переконання шанувальників, це означає лише одне - його повернення у великий бокс.
Ф'юрі довго не відпочивав
Журналісти звернули увагу на те, що 36-річний британець опублікував короткий допис в Instagram із залу.
На ньому він з'явився разом зі своїм тренером Шугаром-Гіллом Стюардом.
Що важливо розуміти, після другої поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО) колишній чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри.
Не можна ігнорувати той факт у квітні 2022 року Ф'юрі вже публічно заявляв про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом.
Однак минуло не так багато часу, і британець повернувся на ринг.
У 2024 році він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик.
Жодного разу британцю не вдалося вибороти перемогу.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-