Тайсон Ф'юрі натякнув на повернення в бокс — відео

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) заінтригував новим відео, яке він опублікував у соціальних мережах. Фанати боксера припустили, що незабаром знову побачать його на рингу.

Ф'юрі довго не відпочивав

Журналісти звернули увагу на те, що 36-річний британець опублікував короткий допис в Instagram із залу.

На ньому він з'явився разом зі своїм тренером Шугаром-Гіллом Стюардом.

Прямо зараз я в залі. Випадково натрапив на когось, кого ви можете знати. Ви знаєте, що буде далі?, — поцікавився у своїх фанатів Тайсон Ф’юрі. Поширити

“You know what’s coming.”



Tyson Fury bumping into SugarHill Steward at the gym today. pic.twitter.com/jutsbDTUct — Ring Magazine (@ringmagazine) April 28, 2025

Що важливо розуміти, після другої поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО) колишній чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри.

Не можна ігнорувати той факт у квітні 2022 року Ф'юрі вже публічно заявляв про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом.

Однак минуло не так багато часу, і британець повернувся на ринг.

У 2024 році він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик.

Жодного разу британцю не вдалося вибороти перемогу.