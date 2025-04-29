Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс — видео
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Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс — видео

Фьюри долго не отдыхал
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Источник:  The Ring

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Тайсон Фьюри (34-1-2, 24 КО) заинтриговал новым видео, которое он опубликовал в социальных сетях. Фанаты боксера предположили, что скоро снова увидят его на ринге.

Главные тезисы

  • Тайсон показал видео из зала вместе со своим тренером Шугаром-Гиллом Стюардом.
  • По убеждению поклонников, это означает только одно – его возвращение в большой бокс.

Фьюри долго не отдыхал

Журналисты обратили внимание на то, что 36-летний британец опубликовал краткое сообщение в Instagram из зала.

На нем он появился вместе со своим тренером Шугаром-Гиллом Стюардом.

Прямо сейчас я в зале. Случайно наткнулся на кого-то, кого вы можете знать. Вы знаете, что будет дальше? — поинтересовался у своих фанатов Тайсон Фьюри.

Что важно понимать, после второго поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО) бывший чемпион мира объявил о завершении карьеры.

Нельзя игнорировать тот факт, что в апреле 2022 года Фьюри уже публично заявлял о завершении карьеры после боя с Диллианом Уайтом.

Однако прошло не так уж много времени, и британец вернулся на ринг.

В 2024 году он провел два поединка. В обоих случаях его соперником был украинец Александр Усик.

Ни разу британцу не удалось одержать победу.

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