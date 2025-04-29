Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс — видео

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Тайсон Фьюри (34-1-2, 24 КО) заинтриговал новым видео, которое он опубликовал в социальных сетях. Фанаты боксера предположили, что скоро снова увидят его на ринге.

Фьюри долго не отдыхал

Журналисты обратили внимание на то, что 36-летний британец опубликовал краткое сообщение в Instagram из зала.

На нем он появился вместе со своим тренером Шугаром-Гиллом Стюардом.

Прямо сейчас я в зале. Случайно наткнулся на кого-то, кого вы можете знать. Вы знаете, что будет дальше? — поинтересовался у своих фанатов Тайсон Фьюри. Поделиться

“You know what’s coming.”



Tyson Fury bumping into SugarHill Steward at the gym today. pic.twitter.com/jutsbDTUct — Ring Magazine (@ringmagazine) April 28, 2025

Что важно понимать, после второго поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО) бывший чемпион мира объявил о завершении карьеры.

Нельзя игнорировать тот факт, что в апреле 2022 года Фьюри уже публично заявлял о завершении карьеры после боя с Диллианом Уайтом.

Однако прошло не так уж много времени, и британец вернулся на ринг.

В 2024 году он провел два поединка. В обоих случаях его соперником был украинец Александр Усик.

Ни разу британцу не удалось одержать победу.