Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс — видео

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Тайсон Фьюри (34-1-2, 24 КО) заинтриговал новым видео, которое он опубликовал в социальных сетях. Фанаты боксера предположили, что скоро снова увидят его на ринге.
Главные тезисы
- Тайсон показал видео из зала вместе со своим тренером Шугаром-Гиллом Стюардом.
- По убеждению поклонников, это означает только одно – его возвращение в большой бокс.
Фьюри долго не отдыхал
Журналисты обратили внимание на то, что 36-летний британец опубликовал краткое сообщение в Instagram из зала.
На нем он появился вместе со своим тренером Шугаром-Гиллом Стюардом.
Что важно понимать, после второго поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО) бывший чемпион мира объявил о завершении карьеры.
Нельзя игнорировать тот факт, что в апреле 2022 года Фьюри уже публично заявлял о завершении карьеры после боя с Диллианом Уайтом.
Однако прошло не так уж много времени, и британец вернулся на ринг.
В 2024 году он провел два поединка. В обоих случаях его соперником был украинец Александр Усик.
Ни разу британцу не удалось одержать победу.
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