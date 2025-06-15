Камбосос впервые отреагировал на свое поражение от Хитчинса

Австралийский профессиональный боксер Джордж Камбосос все-таки решил поделиться своими эмоциями и переживаниями после громкого поражения чемпиону мира по версии IBF Ричардсону Хитчинсу.
Главные тезисы
- Камбосос заявил, что не боится биться с лучшими боксерами.
- Поединок с Хитчинсом стал для австралийца большим испытанием после победы над Джейком Вилли.
Камбосос выступил с первым заявлением
По убеждению австралийского боксера, Хитчинс — действительно отличный боец.
Кроме того, Джордж Камбосос откровенно признался, что искренне верил в свою победу, однако все равно с достоинством смирился с поражением.
Что важно понимать, несколько месяцев назад Камбосос победил Джейка Вилли на вечере бокса в Австралии.
Зрители имели возможность насладиться всеми 12 раундами, которые завершились единогласным решением судей — 117:111, 117:111, 115:113.
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