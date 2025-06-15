Камбосос впервые отреагировал на свое поражение от Хитчинса
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Камбосос впервые отреагировал на свое поражение от Хитчинса

Камбосос выступил с первым заявлением
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Источник:  online.ua

Австралийский профессиональный боксер Джордж Камбосос все-таки решил поделиться своими эмоциями и переживаниями после громкого поражения чемпиону мира по версии IBF Ричардсону Хитчинсу.

Главные тезисы

  • Камбосос заявил, что не боится биться с лучшими боксерами.
  • Поединок с Хитчинсом стал для австралийца большим испытанием после победы над Джейком Вилли.

Камбосос выступил с первым заявлением

По убеждению австралийского боксера, Хитчинс — действительно отличный боец.

Кроме того, Джордж Камбосос откровенно признался, что искренне верил в свою победу, однако все равно с достоинством смирился с поражением.

Это был отличный удар по корпусу. Я смог подняться, но у рефери есть своя работа. Победы, ничьи, поражения — какая разница? Сражайтесь против лучших и не подбирайте себе легких соперников.

Джордж Камбосос

Джордж Камбосос

Австралийский профессиональный боксер

Фото: facebook.com/GeorgeFerociousKambososjr

Что важно понимать, несколько месяцев назад Камбосос победил Джейка Вилли на вечере бокса в Австралии.

Зрители имели возможность насладиться всеми 12 раундами, которые завершились единогласным решением судей — 117:111, 117:111, 115:113.

До этого австралиец в последний раз сражался в мае прошлого года против Василия Ломаченко. Бой досрочно завершился в седьмом раунде победой украинца.

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