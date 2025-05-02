Владимир Кличко хочет вернуться в большой бокс
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Владимир Кличко хочет вернуться в большой бокс

Что известно о планах Кличко
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Источник:  online.ua

По словам известного промоутера Александра Красюка, он высоко оценивает вероятность возвращения легендарного украинского боксера Владимира Кличко на ринг.

Главные тезисы

  • Одна из главных целей Кличко – побить рекорд Джорджа Формана.
  • Сейчас украинский чемпион настроен крайне серьезно.

Что известно о планах Кличко

Стоит отметить, что Александр Красюк — украинский промоутер в профессиональном боксе, глава промоутерской компании K2 Promotions.

Он договаривался о боях за титулы чемпионов мира таких боксеров своей компании как Юрий Нужненко, Заурбек Байсангуров и Александр Усик.

Красюк рассказал о планах Кличко во время интервью каналу Froch On Fighting.

Владимиру Кличко сейчас 49 лет, и он серьезно думает над тем, чтобы вернуться в бокс ради побития рекорда Формана. Он стремится к этому, — рассказал промоутер.

Что важно понимать, более 30 лет назад Форман победил Майкла Мурера и стал самым возрастным чемпионом мира в хевивейте.

На тот момент ему было 45 лет и 299 дней.

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