Владимир Кличко хочет вернуться в большой бокс

По словам известного промоутера Александра Красюка, он высоко оценивает вероятность возвращения легендарного украинского боксера Владимира Кличко на ринг.
Главные тезисы
- Одна из главных целей Кличко – побить рекорд Джорджа Формана.
- Сейчас украинский чемпион настроен крайне серьезно.
Что известно о планах Кличко
Стоит отметить, что Александр Красюк — украинский промоутер в профессиональном боксе, глава промоутерской компании K2 Promotions.
Он договаривался о боях за титулы чемпионов мира таких боксеров своей компании как Юрий Нужненко, Заурбек Байсангуров и Александр Усик.
Красюк рассказал о планах Кличко во время интервью каналу Froch On Fighting.
Что важно понимать, более 30 лет назад Форман победил Майкла Мурера и стал самым возрастным чемпионом мира в хевивейте.
На тот момент ему было 45 лет и 299 дней.
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