Владимир Кличко хочет вернуться в большой бокс

По словам известного промоутера Александра Красюка, он высоко оценивает вероятность возвращения легендарного украинского боксера Владимира Кличко на ринг.

Что известно о планах Кличко

Стоит отметить, что Александр Красюк — украинский промоутер в профессиональном боксе, глава промоутерской компании K2 Promotions.

Он договаривался о боях за титулы чемпионов мира таких боксеров своей компании как Юрий Нужненко, Заурбек Байсангуров и Александр Усик.

Красюк рассказал о планах Кличко во время интервью каналу Froch On Fighting.

Владимиру Кличко сейчас 49 лет, и он серьезно думает над тем, чтобы вернуться в бокс ради побития рекорда Формана. Он стремится к этому, — рассказал промоутер. Поделиться

Что важно понимать, более 30 лет назад Форман победил Майкла Мурера и стал самым возрастным чемпионом мира в хевивейте.