Володимир Кличко хоче повернутися у великий бокс
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Володимир Кличко хоче повернутися у великий бокс

Кличко
Джерело:  online.ua

За словами відомого промоутера Олександра Красюка, він високо оцінює ймовірність повернення легендарного українського боксера Володимира Кличка на ринг. 

Головні тези:

  • Одна з головних цілей Кличка — побиття рекорду Джорджа Формана.
  • Наразі український чемпіон налаштований вкрай серйозно.

Що відомо про плани Кличка

Варто зазначити, що Олександр Красюк — український промоутер у професійному боксі, голова промоутерської компанії K2 Promotions.

Він домовлявся про бої за титули чемпіонів світу таких боксерів своєї компанії як Юрій Нужненко, Заурбек Байсангуров та Олександр Усик.

Красюк розповів про плані Кличка під час інтерв'ю каналу Froch On Fighting.

Володимиру Кличку зараз 49 років і він серйозно думає над тим, щоб повернутись у бокс заради побиття рекорду Формана. Він прагне цього, — розповів промоутер.

Що важливо розуміти, понад 30 років тому Форман переміг Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті.

На той момент йому було 45 років і 299 днів.

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