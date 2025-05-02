Володимир Кличко хоче повернутися у великий бокс

За словами відомого промоутера Олександра Красюка, він високо оцінює ймовірність повернення легендарного українського боксера Володимира Кличка на ринг.
Головні тези:
- Одна з головних цілей Кличка — побиття рекорду Джорджа Формана.
- Наразі український чемпіон налаштований вкрай серйозно.
Що відомо про плани Кличка
Варто зазначити, що Олександр Красюк — український промоутер у професійному боксі, голова промоутерської компанії K2 Promotions.
Він домовлявся про бої за титули чемпіонів світу таких боксерів своєї компанії як Юрій Нужненко, Заурбек Байсангуров та Олександр Усик.
Красюк розповів про плані Кличка під час інтерв'ю каналу Froch On Fighting.
Що важливо розуміти, понад 30 років тому Форман переміг Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті.
На той момент йому було 45 років і 299 днів.
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