Володимир Кличко хоче повернутися у великий бокс

За словами відомого промоутера Олександра Красюка, він високо оцінює ймовірність повернення легендарного українського боксера Володимира Кличка на ринг.

Що відомо про плани Кличка

Варто зазначити, що Олександр Красюк — український промоутер у професійному боксі, голова промоутерської компанії K2 Promotions.

Він домовлявся про бої за титули чемпіонів світу таких боксерів своєї компанії як Юрій Нужненко, Заурбек Байсангуров та Олександр Усик.

Красюк розповів про плані Кличка під час інтерв'ю каналу Froch On Fighting.

Володимиру Кличку зараз 49 років і він серйозно думає над тим, щоб повернутись у бокс заради побиття рекорду Формана. Він прагне цього, — розповів промоутер. Поширити

Що важливо розуміти, понад 30 років тому Форман переміг Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті.