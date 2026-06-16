Камера в iPhone 18 Pro шокує користувачів — що замислила Apple

Як вдалося дізнатися інсайдерам, довгоочікуваний iPhone 18 Pro потішить користувачів максимально якісними знімками, адже команда Apple планує вдосконалити камеру на 100%.

iPhone 18 Pro — нові цікаві подробиці про смартфон

Команда Apple вирішила зробити акцент на камері зі змінною діафрагмою. Саме вона дасть можливість автоматично або вручну регулювати кількість світла, яке потрапляє на сенсор.

А це означає, що майбутні користувачі зможуть гнучко керувати глибиною різкості та адаптувати зйомку під різні сценарії.

Технологія змінної діафрагми вже добре зарекомендувала себе в Android-смартфонах від Xiaomi та Honor, однак для iPhone її поява стане нововведенням.

Ба більше, вказано, що Apple має намір суттєво поліпшити телеоб'єктив.

За словами інсайдерів, він отримає більшу діафрагму, що дасть змогу покращити якість знімків за недостатнього освітлення.

Крім апаратних змін, компанія може оновити й програмне забезпечення. Повідомляється, що iPhone 18 Pro та Pro Max отримають перероблений застосунок "Камера" з розширеними можливостями налаштування, які наблизять смартфони до рівня професійної фототехніки.

Крім того, Apple нібито працює над удосконаленням кнопки керування камерою, дебют якої відбувся в лінійці iPhone 16.