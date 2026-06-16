Камера в iPhone 18 Pro шокирует пользователей — что задумала Apple

Как удалось узнать инсайдерам, долгожданный iPhone 18 Pro порадует пользователей максимально качественными снимками, ведь команда Apple планирует усовершенствовать камеру на 100%.

iPhone 18 Pro — новые интересные подробности о смартфоне

Команда Apple решила сделать акцент на камере с изменяющейся диафрагмой. Именно она позволит автоматически или вручную регулировать количество света, попадающего на сенсор.

А значит, будущие пользователи смогут гибко управлять глубиной резкости и адаптировать съемку под разные сценарии.

Технология переменной диафрагмы уже хорошо зарекомендовала себя в Android-смартфонах Xiaomi и Honor, однако для iPhone ее появление станет нововведением.

Более того, указано, что Apple намерена существенно улучшить телеобъектив.

По словам инсайдеров, он получит большую диафрагму, что позволит улучшить качество снимков при недостаточном освещении.

Помимо аппаратных изменений, компания может обновить и программное обеспечение. Сообщается, что iPhone 18 Pro и Pro Max получат переработанное приложение "Камера" с расширенными возможностями настройки, которые приблизят смартфоны к уровню профессиональной фототехники.

Кроме того, Apple якобы работает над усовершенствованием кнопки управления камерой, дебют которой состоялся в линейке iPhone 16.