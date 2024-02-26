Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про необхідність переговорів із Росією щодо припинення розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Австрія закликає залучити БРІКС до переговорів щодо припинення війни в Україні

Негаммер заявив, що протягом третього року розв’язаної Росією злочинної війни проти України нібито необхідно зробити все можливе для її завершення шляхом переговорів.

Він вважає, що необхідно починати переговори із країною-агресоркою та залучати до цього процесу такі країни як Бразилія, Індія, Китай і ПАР, які разом із Росією входять до БРІКС.

Ця поїздка не була дружнім візитом, навіть якщо вона ставить вас у роль апологета Путіна. Австрія завжди мала тверду позицію щодо конфлікту, а саме: Росія не повинна досягти успіху, але якщо це допоможе, я б знову полетів до Москви, - заявив Негаммер. Поширити

Він висловив стурбованість, що розв’язана Росією війна проти України може перетворитись на масштабний конфлікт між Москвою та країнами НАТО.

Втягування в повномасштабну війну не принесе нам більше безпеки, - заявляє Негаммер. Поширити

Що відомо про лояльність Австрії до Росії

За інформацією журналістів видання The Economist, низка європейських країн, попри злочинну агресію Росії проти України, залишаються лояльними до Москви. Зокрема, видання назвало власний список "Корисні ідіоти Путіна".

У матеріалі видання зазначається, що до списку увійшли Угорщина, Австрія, Греція, Туреччина, Сербія та Швейцарія.

Окремо журналісти видання віділили проросійську діяльність таких політиків, як Марін Ле Пен, Роберт Фіцо, Маттео Сальвіні та інших.

Зазначається, що термін "Спектр" корисних ідіотів Європи " був придуманий ще за часів Холодної війни.

Він позначав лояльні до комуністичного режиму СРСР європейські країни.

Наразі європейські політики як правого та і лівого спрямування мають значні розбіжності, однак щодо України вони одностайно вимагають припинення бойових дій, що гарантуватиме Росії збереження контролю над окупованими українськими територіями.

Австрія натомість більш послідовна у власній політиці, однак в політичному просторі країни залишається велика кількість прихильників Росії, а уряд країни фактично відмовляється надати Україні значну підтримку.