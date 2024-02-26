Канцлер Австрии призвал к переговорам с РФ о прекращении войны в Украине
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Канцлер Австрии призвал к переговорам с РФ о прекращении войны в Украине

Карл Нехаммер
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Источник:  El Mundo

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости переговоров с Россией по прекращению развязанной Россией преступной войны против Украины.

Австрия призывает привлечь БРИКС к переговорам по прекращению войны в Украине

Нехаммер заявил, что в течение третьего года развязанной Россией преступной войны против Украины якобы необходимо сделать все возможное для ее завершения путем переговоров.

Он считает, что необходимо начинать переговоры со страной-агрессорой и вовлекать в этот процесс такие страны как Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, которые вместе с Россией входят в БРИКС.

Эта поездка не являлась дружеским визитом, даже если она ставит вас в роль апологета Путина. Австрия всегда имела твердую позицию по поводу конфликта, а именно: Россия не должна добиться успеха, но если это поможет, я бы снова полетел в Москву, - заявил Нехаммер.

Он выразил обеспокоенность, что развязанная Россией война против Украины может превратиться в масштабный конфликт между Москвой и странами НАТО.

Втягивание в полномасштабную войну не принесет нам больше безопасности, – заявляет Нехаммер.

Что известно о лояльности Австрии к России

По информации журналистов издания The Economist, ряд европейских стран, несмотря на преступную агрессию России против Украины, остаются лояльными Москве. В частности, издание назвало собственный список "Полезные идиоты Путина". 

В материале издания отмечается, что в список вошли Венгрия, Австрия, Греция, Турция, Сербия и Швейцария.

Отдельно журналисты издания выделили пророссийскую деятельность таких политиков как Марин Ле Пен, Роберт Фицо, Маттео Сальвини и других.

Отмечается, что термин "Спектр" полезных идиотов Европы был придуман еще во времена Холодной войны.

Он обозначал лояльные коммунистическому режиму СССР европейские страны.

В настоящее время европейские политики как правого, так и левого направления имеют значительные разногласия, однако в отношении Украины они единогласно требуют прекращения боевых действий, что гарантирует России сохранение контроля над оккупированными украинскими территориями.

Австрия в то же время более последовательна в собственной политике, однако в политическом пространстве страны остается большое количество сторонников России, а правительство страны фактически отказывается оказать Украине значительную поддержку.

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