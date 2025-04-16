Кандидат президента США Дональда Трампа у прокурори Вашингтона Ед Мартін за останні 9 років понад 150 разів зʼявлявся в етерах пропагандистських каналів Росії RT і Sputnik

Мартін “підспівував” російській пропаганді

Наразі Мартін виконує обовʼязки прокурора США в окрузі Колумбія і Трамп номінував його на цю посаду на постійній основі.

За підрахунками WP, Мартін понад 150 разів виступав в етерах пропагандистських RT і Sputnik, якими керує Кремль, у період з серпня 2016 року по квітень 2024. Також наголошується: Мартін зʼявлявся на RT і Sputnik протягом 9 років частіше, ніж на будь-якій іншій кабельній мережі.

Американський посадовець говорив в етерах пропагандистських медіа РФ на різні теми, зокрема, на початку 2022 року Мартін в ефірі RT заявив, що "не існує жодних доказів" зосередження російських військ біля українських кордонів.

Водночас ймовірний прокурор Вашингтона спочатку не розкривав сенату інформацію про участь у російських етерах.