Кандидат Трампа у прокурори Вашингтона роками "підспівував" російській пропаганді
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Кандидат Трампа у прокурори Вашингтона роками "підспівував" російській пропаганді

Мартін
Джерело:  The Washington Post

Кандидат президента США Дональда Трампа у прокурори Вашингтона Ед Мартін за останні 9 років понад 150 разів зʼявлявся в етерах пропагандистських каналів Росії RT і Sputnik

Головні тези:

  • Кандидат у прокурори Вашингтона Ед Мартін брав участь у російській пропаганді на каналах RT і Sputnik протягом 9 років.
  • Співпраця з пропагандистськими медіа РФ та нерозголошення цієї інформації викликають сумніви щодо його судження та прозорості.
  • Експерти стверджують, що у керівника прокуратури Вашингтона повинна бути уважність щодо ризиків, пов'язаних з російським впливом та іншими іноземними операціями впливу.

Мартін “підспівував” російській пропаганді

Наразі Мартін виконує обовʼязки прокурора США в окрузі Колумбія і Трамп номінував його на цю посаду на постійній основі.

За підрахунками WP, Мартін понад 150 разів виступав в етерах пропагандистських RT і Sputnik, якими керує Кремль, у період з серпня 2016 року по квітень 2024. Також наголошується: Мартін зʼявлявся на RT і Sputnik протягом 9 років частіше, ніж на будь-якій іншій кабельній мережі.

Американський посадовець говорив в етерах пропагандистських медіа РФ на різні теми, зокрема, на початку 2022 року Мартін в ефірі RT заявив, що "не існує жодних доказів" зосередження російських військ біля українських кордонів.

Водночас ймовірний прокурор Вашингтона спочатку не розкривав сенату інформацію про участь у російських етерах.

Колишні чиновники національної безпеки США та аналітики заявили, що виступи Мартіна на RT та Sputnik, а також його нерозголошення їх викликають питання про його судження та відвертість. Прокуратура США у Вашингтоні є найбільшою в країні та має широку юрисдикцію для переслідування важливих правопорушень національної безпеки, заявили колишні чиновники. Його лідер повинен бути уважним до загроз і ризиків, пов'язаних з Росією та іншими операціями впливу з-за кордону.

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