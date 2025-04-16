Кандидат Трампа в прокуроры Вашингтона годами "подпевал" российской пропаганде
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Кандидат Трампа в прокуроры Вашингтона годами "подпевал" российской пропаганде

Мартин
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Источник:  The Washington Post

Кандидат президента США Дональда Трампа в прокуроры Вашингтона Эд Мартин за последние 9 лет более 150 раз появлялся в эфире пропагандистских каналов России RT и Sputnik

Главные тезисы

  • Более 150 выступлений Эда Мартина на российских пропагандистских каналах RT и Sputnik за 9 лет вызывают сомнения в его суждении и независимости.
  • Участие кандидата в прокуроры Вашингтона в российской пропаганде вызывает вопросы о его отношении к национальной безопасности США.
  • Эксперты подчеркивают необходимость внимательного отношения к связям с иностранными операциями влияния при назначении лидера прокуратуры с широкой юрисдикцией.

Мартин "подпевал" российской пропаганде

Мартин исполняет обязанности прокурора США в округе Колумбия и Трамп номинировал его на эту должность на постоянной основе.

По подсчетам WP, Мартин более 150 раз выступал в эфирах пропагандистских RT и Sputnik, которыми управляет Кремль, в период с августа 2016 по апрель 2024. Также отмечается: Мартин появлялся на RT и Sputnik в течение 9 лет чаще, чем на любой другой кабель.

Американское чиновник говорил в эфирах пропагандистских медиа РФ на разные темы, в частности, в начале 2022 года Мартин в эфире RT заявил, что "не существует никаких доказательств" сосредоточения российских войск у украинских границ.

В то же время предполагаемый прокурор Вашингтона поначалу не раскрывал сенату информацию об участии в российских эфирах.

Бывшие чиновники национальной безопасности США и аналитики заявили, что выступления Мартина на RT и Sputnik, а также его неразглашение вызывают вопросы о его суждении и откровенности. Прокуратура США в Вашингтоне крупнейшая в стране и имеет широкую юрисдикцию для преследования важных правонарушений национальной безопасности, заявили бывшие чиновники. Его лидер должен быть внимателен к угрозам и рискам, связанным с Россией и другими операциями влияния из-за рубежа.

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