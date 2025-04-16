Кандидат президента США Дональда Трампа в прокуроры Вашингтона Эд Мартин за последние 9 лет более 150 раз появлялся в эфире пропагандистских каналов России RT и Sputnik

Мартин "подпевал" российской пропаганде

Мартин исполняет обязанности прокурора США в округе Колумбия и Трамп номинировал его на эту должность на постоянной основе.

По подсчетам WP, Мартин более 150 раз выступал в эфирах пропагандистских RT и Sputnik, которыми управляет Кремль, в период с августа 2016 по апрель 2024. Также отмечается: Мартин появлялся на RT и Sputnik в течение 9 лет чаще, чем на любой другой кабель.

Американское чиновник говорил в эфирах пропагандистских медиа РФ на разные темы, в частности, в начале 2022 года Мартин в эфире RT заявил, что "не существует никаких доказательств" сосредоточения российских войск у украинских границ.

В то же время предполагаемый прокурор Вашингтона поначалу не раскрывал сенату информацию об участии в российских эфирах.