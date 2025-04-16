Трамп продлил запрет на вход кораблей РФ в порты США

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил запрет на вход российских судов в американские порты. Речь идет и о судах, которые тем или иным образом связаны с Россией.

Корабли России так и не получили разрешения заходить в порты США

Об этом сообщается в Федеральном реестре США.

В документе, который сейчас размещен на сайте Федерального реестра, говорится, что политика и действия правительства РФ продолжают представлять собой чрезвычайную ситуацию национального масштаба, вызванную нарушением или угрозой нарушения международных отношений Соединенных Штатов.

Следует отметить, что ограничение будет действовать еще по крайней мере 1 год. При этом официально документ будет опубликован 17 апреля.

Документ

Я продолжаю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения судов, связанных с Россией в портах Соединенных Штатов. Поделиться

Напомним, 21 апреля 2022 года Соединенные Штаты ввели запрет на вход российских судов в американские порты. Целью было усиление международной изоляции России, не прекращающей вооруженную агрессию против Украины.

Ни одному судну, идущему под российским флагом или принадлежащему или управляемому российскими интересами, не будет позволено заходить в порты Соединенных Штатов или получать доступ к нашим берегам, — заявил тогдашний президент США Джо Байден.

В апреле 2024 года Байден продлил этот запрет. Согласно прошлому документу исключением являются суда, которые просят зайти в порты США по форс-мажорным обстоятельствам. В частности, речь о разрешении морякам любой национальности высадиться или сменить экипаж, для оказания экстренной медицинской помощи или других гуманитарных нужд.