Трамп продовжив заборону на вхід кораблів РФ в порти США

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив заборону на вхід російських суден до американських портів. Йдеться і про судна, які тим чи іншим чином пов'язані з Росією.

Кораблі Росії так і не отримали дозволу заходити у порти США

Про це повідомляється у Федеральному реєстрі США.

У документі, який наразі розміщений на сайті Федерального реєстру йдеться про те, що політика і дії уряду РФ продовжують являти собою надзвичайну ситуацію національного масштабу, викликану порушенням або загрозою порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів.

Варто зауважити, що обмеження діятиме ще принаймні 1 рік. При цьому офіційно документ буде опубліковано 17 квітня.

Документ

Я продовжую на один рік дію надзвичайного стану щодо Російської Федерації та викладених у прокламації 10371 надзвичайних повноважень, що стосуються регулювання стоянки та руху пов'язаних з Росією суден у портах Сполучених Штатів. Поширити

Нагадаємо, 21 квітня 2022 року Сполучені Штати запровадили заборону для входу російських суден в американські порти. Метою було посилення міжнародної ізоляції Росії, яка не припиняє збройної агресії проти України.

Жодному судну, яке йде під російським прапором або який належить чи керується російськими інтересами, не буде дозволено заходити до портів Сполучених Штатів або отримувати доступ до наших берегів, — заявив тодішній президент США Джо Байден.

У квітні 2024 року Байден подовжив цю заборону. Згідно з минулим документом винятком є судна, що просять зайти в порти США через форс-мажорні обставини. Зокрема, мова про дозвіл морякам будь-якої національності висадитися або змінити екіпаж, для надання екстреної медичної допомоги або інших гуманітарних потреб.