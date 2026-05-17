Каннський кінофестиваль 2026. Джон Траволта отримав почесну "Золоту пальмову гілку"

Голлівудський актор Джон Траволта отримав почесну "Золоту пальмову гілку" — еквівалент премії за видатні заслуги, під час прем'єри свого режисерського дебюту на Каннському кінофестивалі.

"Це навіть більше, ніж «Оскар», — сказав Траволта отримуючи нагороду та назвав отримання нагороди "моментом, що спонукає до скромності".

Траволта представив свій перший повнометражний фільм Propeller One-Way Night Coach ("Пропелер: Нічний екіпаж в один кінець"). Від 29 травня 2026 року стрічку показуватимуть на Apple TV.

"Пропелер" — це розповідь про те, як у хлопчика зростає любов до авіації, та про доленосний переліт через всю країну до Лос-Анджелеса в "золоту добу" авіації. Фільм знято за мотивами однойменної книги, яку Траволта написав близько тридцяти років тому, пише Reuters.

На Каннському кінофестивалі вже також вручили почесну нагороду "Золота пальмова гілка" режисерові "Володаря перснів" Пітеру Джексону.

Це не вперше, коли фестиваль несподівано присуджує почесну "Золоту пальмову гілку". Минулого року її отримав актор Дензел Вашингтон, а в 2022 році — Том Круз.

Траволта був однією з найстабільніших зірок Голлівуду, прославившись наприкінці 1970-х років завдяки своїй диско-драмі "Лихоманка суботнього вечора" (1977) та фільму жахів Стівена Кінга "Керрі".

Після спаду актор відродив свою кар'єру в Каннах з культовою класикою Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво" в 1994 році, а потім закріпив свій статус голлівудської зірки фільмами, включаючи "Знайти коротуна" (1995) та "Лак для волосся" (2007).

Актор виграв "Золоту пальмову гілку", двічі був номінований на премію "Оскар", став лавреатом трьох "Золотих глобусів" та однієї премії "Еммі".