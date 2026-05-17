Каннский кинофестиваль 2026. Джон Траволта получил почетную "Золотую пальмовую ветвь"
Источник:  Суспільне. Культура

Голливудский актер Джон Траволта получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" — эквивалент премии за выдающиеся заслуги во время премьеры своего режиссерского дебюта на Каннском кинофестивале.

Главные тезисы

  • Джон Траволта получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале за свой режиссерский дебют и выдающиеся заслуги в киноиндустрии.
  • Новый фильм актера, "Пропеллер: Ночной экипаж в один конец", рассказывает о любви к авиации и перелете в "золотые сутки" авиации.

Это даже больше, чем «Оскар», — сказал Траволта, получая награду и назвал получение награды "моментом, побуждающим к скромности".

Траволта представил свой первый полнометражный фильм Propeller One-Way Night Coach ("Пропеллер: Ночной экипаж в один конец"). С 29 мая 2026 года фильм будут показывать на Apple TV.

"Пропеллер" — это рассказ о том, как у мальчика растет любовь к авиации, и о судьбоносном перелете через всю страну в Лос-Анджелес в "золотые сутки" авиации. Фильм снят по мотивам одноименной книги, которую Траволта написал около тридцати лет назад, пишет Reuters.

На Каннском кинофестивале уже также вручили почетную награду "Золотая пальмовая ветвь" режиссеру "Властелина колец" Питеру Джексону.

Это не первый раз, когда фестиваль неожиданно присуждает почетную "Золотую пальмовую ветвь". В прошлом году ее получил актер Дензел Вашингтон, а в 2022 году — Том Круз.

Траволта был одной из самых стабильных звезд Голливуда, прославившись в конце 1970-х годов благодаря своей диско-драме "Лихоманка субботнего вечера" (1977) и фильму ужасов Стивена Кинга "Керри".

После спада актер возродил свою карьеру в Каннах с культовой классикой Квентина Тарантино "Уголовное чтиво" в 1994 году, а затем закрепил свой статус голливудской звезды фильмами, включая "Найти коротышки" (1995) и "Лак для волос" (2007).

Актер выиграл "Золотую пальмовую ветвь", дважды был номинирован на премию "Оскар", стал лауреатом трех "Золотых глобусов" и одной премии "Эмми".

