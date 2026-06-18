Картина Пікассо на ярмарку у Швейцарії обійшлася покупцям у 35 млн дол
Категорія
Культура
Дата публікації

Картина Пікассо на ярмарку у Швейцарії обійшлася покупцям у 35 млн дол

Пікассо
Джерело:  Укрінформ

На художньому ярмарку Art Basel у Швейцарії картину іспанського художника Пабло Пікассо продали за 35 млн дол.

Головні тези:

  • Картину Пабло Пікассо продали на аукціоні під час Art Basel у Швейцарії за 35 мільйонів доларів.
  • Художній ярмарок Art Basel об'єднує сотні галерей з усього світу та ставиться як один з найпрестижніших заходів у сфері сучасного мистецтва.

Картину Пікассо продали за 35 млн дол у Швейцарії

Про це повідомляє The Local Switzerland.

Флагманський ярмарок у швейцарському місті Базель об’єднує 290 галерей з 43 країни та територій і є однією з найважливіших подій року у сфері продажу творів сучасного мистецтва.

Ярмарок відкриють для широкої публіки 18 червня — після двох попередніх днів, відведених для заможних колекціонерів, які з’їжджаються на захід у пошуках виняткових експонатів.

16 червня картина Пікассо 1963 року під назвою «Le peintre et son modèle dans un paysage» була продана за 35 мільйонів доларів.

Зазначається, що нова ініціатива «Basel Exclusive», що заохочує галереї залишати значні твори для їх першої публічної презентації на виставці, дебютувала цього року. За даними організаторів ярмарку, завдяки цій ініціативі французька галерея Almine Rech продала ще одну роботу Пікассо за суму від 6 до 6,5 мільйонів доларів.

Американська галерея Gray продала полотно британського художника Девіда Гокні, який помер минулого тижня у віці 88 років, за 8,5 мільйонів доларів.

Галерея Ропаца у середу, зокрема, продала малюнки німецького художника Георга Базеліца, а у вівторок — картину французького художника та гравера П’єра Сулажа за понад 3 мільйони доларів.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Пікассо і Шагал у підвалі. Шедеври живопису знайшли через 14 років
Пікассо
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Під картиною Пікассо виявили неочікувану знахідку
Портрет Матеу Фернандеса де Сото
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Рідкісна картина Пікассо виставлена на аукціон — її не бачили понад 80 років
Пікассо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?