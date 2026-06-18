Картина Пікассо на ярмарку у Швейцарії обійшлася покупцям у 35 млн дол

На художньому ярмарку Art Basel у Швейцарії картину іспанського художника Пабло Пікассо продали за 35 млн дол.

Картину Пікассо продали за 35 млн дол у Швейцарії

Про це повідомляє The Local Switzerland.

Флагманський ярмарок у швейцарському місті Базель об’єднує 290 галерей з 43 країни та територій і є однією з найважливіших подій року у сфері продажу творів сучасного мистецтва.

Ярмарок відкриють для широкої публіки 18 червня — після двох попередніх днів, відведених для заможних колекціонерів, які з’їжджаються на захід у пошуках виняткових експонатів.

16 червня картина Пікассо 1963 року під назвою «Le peintre et son modèle dans un paysage» була продана за 35 мільйонів доларів.

Зазначається, що нова ініціатива «Basel Exclusive», що заохочує галереї залишати значні твори для їх першої публічної презентації на виставці, дебютувала цього року. За даними організаторів ярмарку, завдяки цій ініціативі французька галерея Almine Rech продала ще одну роботу Пікассо за суму від 6 до 6,5 мільйонів доларів.

Американська галерея Gray продала полотно британського художника Девіда Гокні, який помер минулого тижня у віці 88 років, за 8,5 мільйонів доларів. Поширити

Галерея Ропаца у середу, зокрема, продала малюнки німецького художника Георга Базеліца, а у вівторок — картину французького художника та гравера П’єра Сулажа за понад 3 мільйони доларів.