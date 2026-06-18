Картина Пикассо на ярмарке в Швейцарии обошлась покупателям в 35 млн долл

На художественной ярмарке Art Basel в Швейцарии картину испанского художника Пабло Пикассо продали за 35 млн долларов.

Картину Пикассо продали за 35 млн долл в Швейцарии

Об этом сообщает The Local Switzerland.

Флагманская ярмарка в швейцарском городе Базель объединяет 290 галерей из 43 стран и территорий и является одним из важнейших событий года в сфере продаж произведений современного искусства.

Ярмарку откроют для широкой публики 18 июня после двух предыдущих дней, отведенных для состоятельных коллекционеров, съезжающихся на мероприятие в поисках исключительных экспонатов.

16 июня картина Пикассо в 1963 году под названием Le peintre et son modèle dans un paysage была продана за 35 миллионов долларов.

Отмечается, что новая инициатива "Basel Exclusive", поощряющая галереи оставлять значительные произведения для их первой публичной презентации на выставке, дебютировала в этом году. По данным организаторов ярмарки благодаря этой инициативе французская галерея Almine Rech продала еще одну работу Пикассо за сумму от 6 до 6,5 миллионов долларов.

Американская галерея Gray продала полотно британского художника Дэвида Гокни, скончавшегося на прошлой неделе в возрасте 88 лет, за 8,5 миллионов долларов. Поделиться

Галерея Ропаца в среду, в частности, продала рисунки немецкого художника Георга Базелица, а во вторник — картину французского художника и гравера Пьера Сулажа за 3 миллиона долларов.