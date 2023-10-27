Катар допоміг досягти прогресу у переговорах щодо звільнення заручників з полону ХАМАС — CNN

За посередництва Катару США та Ізраїлю, а також низці інших країн вдалось досягти значного прогресу у переговорах щодо звільнення заручників з полону палестинських терористів ХАМАС на території сектора Газа.

Що відомо про переговори із ХАМАС щодо звільнення заручників

За інформацією журналістів американського телеканалу із посиланням на співрозмовників з дипломатичних кіл, наразі залишаються невирішені питання, які заважають повноцінному звільненню.

Переговори йдуть дуже добре. У нас є прорив. Є питання, які ще залишаються, але переговори тривають, і ми не втрачаємо надії, - зазначив один з співрозмовників. Поширити

За словами ще одного американського дипломата, наразі помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Барбара Ліф залишається у Досі для зустрічі із лідерами Катару.

Одне повинно бути зрозуміло - у нас є мета, і я довіряю державі Ізраїль і ЦАХАЛу ... і ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб повернути заручників і зниклих безвісти, - прокоментував хід переговорів щодо звільнення заручників глава Міноборони Ізраїля Йоав Галант. Поширити

Від одного із західних чиновників журналісти дізнались, що наразі існує стриманий оптимізм щодо звільнення заручників, однак ізраїльська влада не планує тягнути час і перейде до проведення наземної операції.

Що відомо про суперечки в Ізраїлі стосовно військової операції у Газі

За інформацією журналістів The New York Times, серед ізраїльских політиків та військових чиновників різні думки стосовно проведення наземної операції на території сектора Газа.

Зокрема, автори матеріалу посилаються на розмови із 13 ізраїльскими чиновниками, військовими та іноземними дипломатами, деякі з яких пов’язують відкладення початку проведення наземної операції у Газі із необхідністю додаткового часу на переговори щодо звільнення заручників.

Деякі побоюються, що вторгнення може втягнути ЦАХАЛ у нерозв'язну міську битву, деякі - більшого конфлікту за участі "Хезболли".

У матеріалі видання зазначається, що наразі в Ізраїлі тривають дебати стосовно того, чи буде проведено одну масштабну операцію, чи кілька менших.

Крім того, між військовим істеблішментом і частиною уряду є суперечка про те, що робити, якщо переговори проваляться.

Військове керівництво вже завершило розробку плану вторгнення, але пан Нетаньяху розлютив старших офіцерів, відмовившись підписати його - частково тому, що він хоче отримати одностайне схвалення від членів військового кабінету, який він сформував після нападу 7 жовтня, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

На думку аналітиків, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху не наважується в односторонньому порядку давати дозвіл на проведення операції, оскільки не хоче ризикувати довірою суспільства та політичною кар’єрою у разі провалу.

Відзначається, що взаємні підозри між військовими та Нетаньяху настільки глибокі, що держслужбовці заборонили військовим приносити записуюче обладнання на засідання кабміну.