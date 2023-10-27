Катар помог добиться прогресса в переговорах по освобождению заложников из плена ХАМАС - CNN

При посредничестве Катара США и Израиля, а также ряде других стран удалось добиться значительного прогресса в переговорах по освобождению заложников из плена палестинских террористов ХАМАС на территории сектора Газа.
Что известно о переговорах с ХАМАС по освобождению заложников
По информации журналистов американского телеканала со ссылкой на собеседников по дипломатическим кругам, в настоящее время остаются нерешенные вопросы, мешающие полноценному увольнению.
По словам еще одного американского дипломата, в настоящее время помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Барбара Лиф остается в Дохе для встречи с лидерами Катара.
От одного из западных чиновников журналисты узнали, что существует сдержанный оптимизм по освобождению заложников, однако израильские власти не планируют тянуть время и перейдут к проведению наземной операции.
Что известно о спорах в Израиле по военной операции в Газе
По информации журналистов The New York Times, среди израильских политиков и военных чиновников разные мнения относительно проведения наземной операции на территории сектора Газа.
В частности, авторы материала ссылаются на беседы с 13 израильскими чиновниками, военными и иностранными дипломатами, некоторые из которых связывают отложение начала проведения наземной операции в Газе с необходимостью дополнительного времени на переговоры по освобождению заложников.
Некоторые опасаются, что вторжение может вовлечь ЦАХАЛ в неразрешимое городское сражение, некоторые - больший конфликт с участием "Хезболлы".
В материале издания отмечается, что в настоящее время в Израиле продолжаются дебаты относительно того, будет ли проведена одна масштабная операция или несколько меньше.
Кроме того, между военным истеблишментом и частью правительства есть спор о том, что делать, если переговоры провалятся.
По мнению аналитиков, премьер-министр Биньямин Нетаньяху не решается в одностороннем порядке давать разрешение на проведение операции, поскольку не хочет рисковать доверием общества и политической карьерой в случае провала.
Отмечается, что взаимные подозрения между военными и Нетаньяху настолько глубоки, что госслужащие запретили военным приносить записывающее оборудование на заседание кабмина.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-