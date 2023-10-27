Катар помог добиться прогресса в переговорах по освобождению заложников из плена ХАМАС - CNN

При посредничестве Катара США и Израиля, а также ряде других стран удалось добиться значительного прогресса в переговорах по освобождению заложников из плена палестинских террористов ХАМАС на территории сектора Газа.

Что известно о переговорах с ХАМАС по освобождению заложников

По информации журналистов американского телеканала со ссылкой на собеседников по дипломатическим кругам, в настоящее время остаются нерешенные вопросы, мешающие полноценному увольнению.

Переговоры идут очень хорошо. У нас есть прорыв. Есть еще остающиеся вопросы, но переговоры продолжаются, и мы не теряем надежды, - отметил один из собеседников. Поделиться

По словам еще одного американского дипломата, в настоящее время помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Барбара Лиф остается в Дохе для встречи с лидерами Катара.

Одно должно быть понятно – у нас есть цель, и я доверяю государству Израиль и ЦАХАЛу… и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы вернуть заложников и пропавших без вести, – прокомментировал ход переговоров по освобождению заложников глава Минобороны Израиля Иоав Галант. Поделиться

От одного из западных чиновников журналисты узнали, что существует сдержанный оптимизм по освобождению заложников, однако израильские власти не планируют тянуть время и перейдут к проведению наземной операции.

Что известно о спорах в Израиле по военной операции в Газе

По информации журналистов The New York Times, среди израильских политиков и военных чиновников разные мнения относительно проведения наземной операции на территории сектора Газа.

В частности, авторы материала ссылаются на беседы с 13 израильскими чиновниками, военными и иностранными дипломатами, некоторые из которых связывают отложение начала проведения наземной операции в Газе с необходимостью дополнительного времени на переговоры по освобождению заложников.

Некоторые опасаются, что вторжение может вовлечь ЦАХАЛ в неразрешимое городское сражение, некоторые - больший конфликт с участием "Хезболлы".

В материале издания отмечается, что в настоящее время в Израиле продолжаются дебаты относительно того, будет ли проведена одна масштабная операция или несколько меньше.

Кроме того, между военным истеблишментом и частью правительства есть спор о том, что делать, если переговоры провалятся.

Военное руководство уже завершило разработку плана вторжения, но г-н Нетаньяху разозлил старших офицеров, отказавшись подписать его - частично потому, что он хочет получить единодушное одобрение от членов военного кабинета, который он сформировал после нападения 7 октября, - говорится в материале издания. Поделиться

По мнению аналитиков, премьер-министр Биньямин Нетаньяху не решается в одностороннем порядке давать разрешение на проведение операции, поскольку не хочет рисковать доверием общества и политической карьерой в случае провала.

Отмечается, что взаимные подозрения между военными и Нетаньяху настолько глубоки, что госслужащие запретили военным приносить записывающее оборудование на заседание кабмина.